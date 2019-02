Ilustrační FOTO - Haló noviny

Příchozí jsou zdraví, mohou ale onemocnět útrapami

Migranti a uprchlíci směřující do Evropy se obecně těší dobrému zdraví, hrozí jim ale, že onemocní na cestě nebo v nové zemi kvůli špatným životním podmínkám. Uvádí to zpráva, kterou nedávno zveřejnila Světová zdravotnická organizace (WHO).

Existuje přitom pouze malé riziko, že nově příchozí budou šířit nakažlivé nemoci, vyvrací ve své zprávě populisty rozšiřované přesvědčení WHO. S poukazem na to, že migranti a uprchlíci nezatěžují neúměrně zdravotní systém, organizace apeluje na evropské země, aby zdravotní péči běžencům poskytovaly na základě faktů, a nikoli na základě politiky či předsudků.

Proti mýtům a strachu

»Tato zpráva je skvělou příležitostí, jak rozptýlit nepravdivé mýty a chybné vnímání (spojené s uprchlíky),« konstatoval Santino Severoni, který se v rámci WHO zabývá zdravím a migrací v evropském regionu. »Zdraví se velmi zpolitizovalo a používá se jako nástroj ke zvyšování strachu. Tato zpráva se ovšem zakládá na solidních datech z našich členských států,« dodal.

Lidem, kteří v některé z evropských zemích přebývají nelegálně, brání v přístupu k základní zdravotní péči diskriminace, neznalost místních poměrů či nedostatek peněz, uvedla WHO.

Symbolická čísla

Migranti podle zprávy utvářejí 10 %, respektive 90,7 milionu lidí, v populaci evropského regionu. Do toho WHO ale zahrnuje i středoasijské státy a Gruzii s Arménií. Z uvedeného počtu lze jen méně než 7,4 % kvalifikovat jako uprchlíky. Obyvatelé některých evropských zemí mají za to, že u nich žije třikrát až čtyřikrát více migrantů než ve skutečnosti…

V 15 zemích takto vymezeného regionu – mj. v Rakousku, Turecku a Británii - mají žadatelé o azyl přístup ke stejným zdravotnickým službám jako domácí obyvatelstvo. Ale například v Německu či Maďarsku nemohou ani na pohotovost!

Ze zprávy také vyplývá, že mezi migranty a uprchlíky se při příchodu méně vyskytují nemoci než v domácích populacích.

Agentura Reuters podle ČTK v souvislosti se zprávou WHO připomíná studii, která byla v prosinci zveřejněna v časopise The Lancet. I tam došel tým z londýnské univerzity UCL k závěru, že uprchlíci se obecně těší lepšímu zdraví než populace těch bohatších zemí, kam směřují.

Populistická tvrzení, že migranti představují zdravotní ohrožení a zatěžují zdravotní systém, jsou nepodložené mýty, které mají podnítit protiimigrační nálady, uvádí i tato studie.

(rj)