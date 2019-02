Ilustrační FOTO - Pixabay

Restaurace vydávaly polské maso za argentinské

Luxusní pražské restaurace, které odebíraly hovězí maso z problematických polských jatek, je následně vydávaly za argentinské. Členům sněmovního zemědělského výboru to řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Dodal, že zbytky léčiv v mase zatím veterináři nenašli, jinak by stát přijal mimořádná veterinární opatření.

»Chci vás ubezpečit, že to nešlo do žádných low-costových restaurací, byly to luxusní restaurace, speciálně v Praze. Braly to restaurace, které pak vydávají polské maso za argentinské, aby mohly prodávat za 1000 korun porci,« řekl ministr poslancům. Toman nechtěl konkrétní podniky uvádět, jsou však podle něj nazývané asijsky. »A tím nemyslím čínské restaurace,« dodal.

Veterináři v polském hovězím mase z problematických jatek, které bylo přivezeno do Prahy, nezjistili zbytky léčiv. Maso bylo i vzhledově v pořádku. Zatím však nejsou hotové testy na salmonelu, sdělil v úterý Petr Majer ze Státní veterinární správy (SVS). Nejspíš tak bylo v pořádku i 56 kilogramů masa, které odebraly právě pražské restaurace, neboť šlo o stejnou zásilku.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Podle mluvčího ministerstva Vojtěcha Bílého dotčené restaurace nyní kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce a SVS pro podezření z klamání spotřebitelů. »Prioritní je pro pana ministra ochrana spotřebitele v ČR a nelze mít žádné pochybnosti, zda není porušován zákon,« dodal mluvčí.

Stínový ministr zemědělství KSČM, místopředseda sněmovního zemědělského výboru Pavel Kováčik ocenil přístup ministerstva i SVS. »Ukazuje se, že určitá státní úroveň kontroly je v podobných případech nezbytně nutná, že český systém je nastaven dobře,« řekl našemu listu. Občanům doporučil, aby pozorně četli etikety. »Budeme tlačit na to, aby na etiketách vždy byla vyznačena země původu, nikoli pouze Evropská unie,« dodal Kováčik.

Zdraví občanů je přednější než evropské předpisy

Zatím veterináři od 28. ledna do pondělí odebrali skoro 80 vzorků zásilek polského hovězího. Vyšetřili zatím třetinu, všechny vzorky byly v pořádku.

Ze zhruba 300 kilogramů hovězího masa z problematických polských jatek, které se dostalo do ČR, se 137 kilogramů prodalo spotřebitelům nebo restauracím. Na polských jatkách se údajně porážely nemocné krávy.

Toman v pátek prohlásil, že nevěří polskému systému veterinární kontroly, protože se informace od něj postupně měnily. Občany vyzval, aby se polskému hovězímu vyhýbali a dali přednost české produkci.

Česká republika podle něj případně zavede mimořádná veterinární opatření, kterými by se omezil obchod, aby se polské hovězí maso do ČR nedostávalo, až po konzultaci s Evropskou komisí. Při případném zákazu by podle Tomana bylo třeba postupovat s ostatními evropskými státy jednotně, aby se problematické maso z Polska nedostalo do ČR přes jiné unijní země.

To je sice podle Kováčika pravda, nicméně zdraví a životy našich občanů jsou podle něj přednější než evropské předpisy. »V tomto směru budeme dělat všechno pro to, aby k tomu jednostrannému vyhlášení zákazu došlo,« dodal Kováčik.

Jde o systémovou chybu

Ukazuje se podle něj, že je třeba být zejména u masa, ale i u jiných potravin polské výroby velmi ostražitý. »Přimlouval bych se za to, aby navzdory tomu, že jde o vnitřní trh Evropské unie, speciálně toto zboží podléhalo přísnější a důslednější kontrole, dokud nebudou na polské straně učiněna systémová opatření, aby se podobné záležitosti s potravinami nemohly opakovat,« uvedl. Vzhledem k tomu, že nejde o první aféru s polskými potravinami, jedná se podle něj o systémovou chybu, a ne pouze o selhání jednotlivce. »K selhání jednotlivce nebo jednotlivé firmy snadněji dochází v situaci, kdy je něco systémově špatně,« dodal Kováčik.

Připomeňme, že na začátku současné aféry s polským hovězím stála tajně natočená reportáž zpravodajské televize TVN24 z masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde byl během noci porážen nemocný dobytek. Viditelně zkažené části masa se odřezávaly a vyhazovaly. Jatka už byla uzavřena. Na trh se dostalo asi 9,5 tuny masa, z toho třetina do zemí EU, napsala agentura DPA. Polské úřady nebezpečí pro zdraví a život člověka vylučují.

