FOTO - wikimedia commons

Zemřel Václav Vorlíček

Ve věku 88 let zemřel v úterý večer režisér Václav Vorlíček. Tvůrce oblíbené pohádky Tři oříšky pro Popelku, seriálu Arabela či komedie Dívka na koštěti zemřel v Nemocnici Pod Petřínem.

Vorlíček se narodil 3. června 1930. Již v 17 letech měl jasnou představu o tom, že chce být režisérem. Když ho poprvé nevzali na FAMU, šel rovnou na Barrandov a dostal se do štábu režiséra Martina Friče. Po roce už Vorlíčka na FAMU přijali, školu absolvoval v roce 1956. Na Barrandov se pak vrátil a zaměstnán tam byl až do roku 1992. Jako samostatný režisér debutoval v roce 1960 snímkem pro děti Případ Lupínek. Do širokého povědomí vstoupil parodií na komiksové seriály Kdo chce zabít Jessii?, kde s filmem propojil typické kresby Káji Saudka. Na tomto filmu začala jeho spolupráce se scenáristou Milošem Macourkem. K jejich nejslavnějším filmům patří Pane, vy jste vdova!, Dívka na koštěti nebo Což takhle dát si špenát. Vrcholem jejich televizní tvorby se staly i ve světě úspěšné pohádkové seriály Arabela, Létající Čestmír nebo Křeček v noční košili.

Proslul též filmovými pohádkami. Tou ve světě neslavnější a autorovi nejmilejší byly Tři oříšky pro Popelku.

V roce 2017 získal na filmovém festivalu v Karlových Varech cenu za umělecký přínos české kinematografii.

(ste)