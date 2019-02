Ilustrační FOTO - Haló noviny

Opatření proti suchu se rozšíří

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) předloží do měsíce premiérovi Andreji Babišovi (ANO) nový systém financování státních podniků povodí.

V současnosti podniky dostávají poplatky za odběry vody od průmyslových podniků. Protože jsou však průmyslové podniky šetrnější a spotřebovávají méně vody, mohla by se státní povodí dostat do ekonomických problémů. Podle ministra jsou zatím aktuální dvě nebo tři varianty, které ale blíže nespecifikoval. Podle něj by neměla vzrůst cena za odběr vod, spíše naopak. V České republice je pět hlavních správců vodních toků, jde o Povodí Moravy, Povodí Vltavy, Povodí Labe, Povodí Ohře a Povodí Odry. Některé drobné vodní toky mají ve správě Lesy České republiky.

Ministr chce v rámci boje proti suchu také propojovat vodárenské soustavy a stavět přehrady, plánuje si na to vzít, pokud to bude výhodné, úvěr na osm miliard korun od Evropské investiční banky. Toman chce o úvěru jednat s ministerstvem financí, neschválila jej dosud také vláda.

Stát chce investovat do stavby přehrad, například pod plánovanou Skaličkou v povodí Bečvy pokračují výkupy pozemků. Dokončené jsou studie proveditelnosti přehrad Kryry, Senomaty a Šanov, projektové práce pokračují také na přehradě ve Vlachovicích, kde ministerstvo chce předložit návrh na výkup pozemků vládě koncem prvního čtvrtletí. Je také podaná žádost o vydání územního rozhodnutí k Novým Heřminovům. Plánuje se také zvyšování hladiny Novomlýnských nádrží, voda by se pak mohla využít na závlahy sadů nebo vinic. Úřad v posledních čtyřech letech dal na opatření proti suchu 29,4 miliardy korun, většinou z peněz EU.

Velká dešťovka

Ministerstvo životního prostředí už v pondělí vypsalo výzvu s dotací jedné miliardy korun na projekty takzvané velké dešťovky pro obce. Úřad tím podpoří hospodaření se srážkovou vodou. Program zvaný velká dešťovka slouží obcím a městům například k tomu, aby si v rámci rekonstrukcí udělaly nádrže na dešťovou vodu pod komunikacemi, vystavěly zelené střechy, vyměnily nepropustné povrchy za propustné nebo odvodnily parkoviště do zasakovacích pásů. Úřad také připravuje sedmiletý výzkumný projekt Prostředí pro život. Výzkum týkající se boje se suchem ministerstvo podpoří zhruba dvěma miliardami korun, podobnou částku investuje také do dalších oblastí výzkumu životního prostředí.

Podle údajů ministerstva si obce dosud zažádaly o více než 60 milionů korun, nyní mají k dispozici další miliardu poskytovanou z evropských fondů. Ministerstvo také připravuje sedmiletý výzkumný program Prostředí pro život, který podpoří zhruba čtyřmi miliardami korun. Asi polovina částky je vyčleněna na výzkum v oblasti boje se suchem.

Dešťovka pro domácnosti

Na boj se suchem cílí také pokračující program dešťovka pro domácnosti, ze kterého ministerstvo podporuje zakoupení a instalaci nádrží na shromažďování dešťové vody určené k zalévání nebo splachování či systémy na přečištění vody. Resort dosud schválil přes 3700 projektů za necelých 170 milionů korun.

Za posledních zhruba pět let ministerstvo z evropských i národních zdrojů podpořilo více než 6000 projektů za sedm miliard korun na zadržení vody v krajině. Jde o stovky rybníků, tůní, mokřadů či úpravu vodních toků. Pro letošní rok jsou vyčleněny další dvě miliardy, v roce 2020 by měla být částka podobná.

(ng)