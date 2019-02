FORTUNA:LIGU otevřou na »jaře« dvě páteční předehrávky

Jarní část první fotbalové ligy otevřou dvě páteční předehrávky 20. kola. Poslední Dukla Praha přivítá třetí Ostravu, čtvrtý Jablonec se představí na hřišti čtrnácté Olomouce. Obě utkání začnou v 18.00. Duklu na podzim hodně trápila produktivita. Svěřenci Romana Skuhravého mají s 15 vstřelenými góly nejhorší ofenzivu v soutěži a v posledních pěti kolech skórovali jen dvakrát. Ostrava má naopak s 15 inkasovanými brankami nejlepší obranu společně s Plzní, čisté konto drží Baník už 279 ligových minut.

»Zápas beru tak, že je to první možnost našeho mužstva se konfrontovat s tím způsobem hry, který jsme na začátku ledna zvolili. Se soupeřem, který přesně ví, co chce hrát. Věřím tomu, že v zápase budeme schopni od začátku udávat tempo hry a dokážeme reagovat naším způsobem hry na jejich silné stránky,« řekl Skuhravý, jemuž bude chybět zraněný klíčový stoper Ján Ďurica.

Vzájemná prvoligová bilance vyznívá lépe pro Duklu, která před srpnovou porážkou v Ostravě (0:2) zdolala slezského soupeře čtyřikrát za sebou. Baník na Julisce nezvítězil už šest zápasů, z toho pětkrát nebodoval.

»Nebude to jednoduché. Dukla je obrovsky těžký soupeř, který se mobilizuje. Kouše kolem sebe, taková ta mužstva jsou. Byl jsme se na ně v sobotu proti Bohemians 1905 podívat a viděli jsme jejich způsob hry, jak chtějí ty zápasy vyhrávat. Ale věřím, že jsme dobře připraveni tak, abychom jim dokázali vzdorovat,« řekl ostravský trenér Bohumil Páník.

Do Jablonce v zimě přišel krajní hráč Bogdan Vatajelu hostovat ze Sparty, naopak na Letnou přestoupil obránce Matěj Hanousek. Záložník Lukáš Masopust odešel ze severu Čech do Slavie, kam má namířeno i útočník Martin Doležal. Naopak Michala Trávníka se podařilo udržet, ale reprezentační středopolař v pátek kvůli zranění kolena zřejmě nenastoupí.

»Určitě se toho přes zimu hodně událo. Co se týče odchodů a zdravotního stavu, tak to všechno uvidíme, jak to bude v zápasech vypadat. Myslím si, že připraveni jsme dobře. Samozřejmě Olomouc je kvalitní soupeř a čeká nás na úvod těžké utkání, ale chceme odvést kvalitní výkon a bodovat,« uvedl jablonecký trenér Petr Rada.

Jeho svěřenci s Olomoucí prohráli v jediném z posledních 12 ligových utkání a třikrát za sebou od Sigmy nedostali branku. Hanáci v zimě získali bývalého jabloneckého stopera Víta Beneše, kterého tak čeká pikantní souboj.

»Jablonec měl výbornou přípravu. Některé hráče měl zraněné, někteří odešli. Ale když se dívám na jména, která nahradila ta odchozí, nevidím tam výrazný kvalitativní rozdíl,« konstatoval olomoucký kouč Václav Jílek. »Pokusíme se využít toho, že Jablonci bude zřejmě chybět zraněná duše týmu Michal Trávník. Získat tři body je v naší situaci skoro nutnost. Potřebujeme se od něčeho odpíchnout,« dodal.

(red)