Francouzský nadzvukový letoun Rafale. FOTO - wikimedia commons

Francie a Německo vyvinou nový evropský bojový letoun

Francie a Německo společně vyvinou novou generaci evropského bojového letounu. Ministryně obrany obou zemí Florence Parlyová a Ursula von der Leyenová ve středu podepsaly smlouvu v hodnotě 65 milionů eur (1,68 miliardy korun), která zaručí financování společného projektu po dobu prvních dvou let. Nové stíhačky nahradí podle agentury AP jak Německem využívané stroje Eurofighter, tak francouzský nadzvukový letoun Rafale. Vývoj zatím shodným dílem financují Francie a Německo, v létě se k projektu může připojit i Španělsko.

Vývojem systému nových stíhaček byla pověřena francouzská firma Dassault Aviation a evropský výrobce Airbus, motor budou mít na starosti francouzský Safran a německá společnost MTU Aero Engines. Technologický demonstrátor by měl být podle plánu hotov v roce 2025, celý systém by měl kompletně nahradit stávající letouny do roku 2040.

Británie, která opouští EU, představila vlastní model stíhačky nové generace, zvaný Tempest, loni v červenci. Zástupci evropských armád a průmyslu věří, že oba projekty by se s ohledem na velkou finanční i technologickou náročnost mohly v budoucnu spojit, napsala AP.

(čtk)