Ilustrační FOTO - Haló noviny

Lidé se vracejí do pohodlí vlaků

Počet cestujících na mezistátních linkách tuzemských železničních dopravců loni rostl.

Mezistátní spoje Českých drah přepravily 4,9 milionu cestujících, což je zhruba o tři procenta více než v roce 2017. Meziročně více cestujících na svých mezistátních linkách převezli i soukromí dopravci, kteří loni zavedli nové mezinárodní spoje. Vyplývá to z informací dopravců.

Podle člena představenstva Českých drah Michala Štěpána k nárůstu počtu cestujících do zahraničí přispělo mimo jiné rychlejší a pohodlnější cestování vlakem do zahraničí. »Od loňského roku se zkrátila cesta z Prahy do Berlína na čtyři hodiny a právě ve směru z Čech do Saska a dál do severního Německa jsme loni zaznamenali největší přírůstek mezistátních cestujících,« uvedl. Rychlejší než v minulosti je podle podniku například také cesta do Budapešti, která trvá šest a půl hodiny.

Dráhy jezdí na některých zahraničních tratích rychlostí až 300 km/h, což jim umožňují vlastní soupravy Railjet nebo využití vlaků partnerských dopravců v zahraničí. »Cena železniční dopravy v zahraničí, hlavně v západní Evropě, je podstatně vyšší než u nás. Mezistátní cestování tak v kooperaci se zahraničními dopravci zpřístupňujeme hlavně prostřednictvím nabídky Včasná jízdenka Evropa,« dodal Štěpán.

Počet cestujících v mezistátních spojích loni rostl i RegioJetu. Podle mluvčího Aleše Ondrůje byl velký zájem především o linku mezi Prahou, Brnem a Vídní, která začala fungovat v prosinci 2017. »Těmito nově zavedenými spoji cestoval v roce 2018 přibližně milion nových cestujících,« uvedl. V řádu statisíců nových cestujících pak podle mluvčího rostl i provoz na trase z Prahy přes Brno do Bratislavy. Na další mezistátní trase Praha-Ostrava-Košice podle Ondrůje přepravují vlaky RegioJetu až 3000 cestujících denně.

Mezistátní provoz loni posílil i Leo Express, který od loňského léta jezdí z Prahy do Krakova. Konkrétní čísla dopravce neuvedl, letos však chce kvůli zájmu cestujících provoz do Krakova posílit o nové spoje. Vedle toho jezdí vlaky Leo Expressu mezi Českem a Slovenskem.

Počet cestujících ve vlacích roste, včetně vnitrostátních tratí, několik let. České dráhy loni převezly celkem 179,2 milionu cestujících, což je meziročně o 4,5 milionu více. Pro státního dopravce byl loňský rok nejúspěšnější za posledních deset let. Meziročně více lidí cestovalo také vlaky RegioJetu. Jeho dálkové soupravy loni přepravily 5,9 milionu cestujících, což je meziroční růst o 1,2 milionu. Navýšení počtu cestujících ohlásil i Leo Express.

(ng)