Nemocnice v krajích nemají peníze na příplatky sestrám

Nemocnice v některých regionech tvrdí, že nemají dost peněz na vyplácení příplatků za práci na směny pro zdravotní sestry. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) se kvůli tomu příští týden sejde se šéfkou Asociace krajů Janou Mračkovou Vildumetzovou (ANO).

Ministr to řekl na setkání ředitelů nemocnic. Podle odborů někde stále pokračují kolektivní vyjednávání. Podle Vojtěcha bylo na tyto příplatky z veřejného zdravotního pojištění letos určeno 4,6 miliard korun. Celkem mají letos nemocnice na péči dostat 13 miliard. Z peněz navíc však musí státem a obcemi zřizované nemocnice navýšit i platové tarify. Podle některých ředitelů ale částka navíc od pojišťoven stačí na příplatek, ale nestačí na tarify.

Mračková řekla, že asociace předložila za většinu krajů ministrovi tabulku s částkami, kolik bude krajům na navýšení mezd a příplatků chybět. »Například v Karlovarském kraji je to asi 50 milionů korun. Peníze ale budou chybět třeba i v Plzeňském kraji, na Vysočině, v Moravskoslezském nebo Jihomoravském kraji,« uvedla. Jednat s ministrem by měla 12. února odpoledne ve Sněmovně, kam pozvala i zástupce krajů, aby mohli své argumenty ministrovi prezentovat.

»Krajské nemocnice jsou významná součást kapacity poskytování zdravotní služby a řada z nich dlouhodobě trpí napětím v rozpočtech. Přestože Andrej Babiš přislíbil růst peněz v oblasti zdravotnictví, je zřejmé, že napětí trvá a souvisí to s celkovým hospodařením nemocnic. Musí se zvládat provoz, ale chybí už peníze na investice, a pochopitelně je to i ve vztahu ke zdravotnímu pojištění, které profinancovává zdravotní služby,« reagoval pro náš list místopředseda sněmovního výboru pro regionální rozvoj a člen rozpočtového výboru Jiří Dolejš (KSČM).

Budou sestry motivovány výsluhami?

Daný problém má podle něj víc souvislostí. Předpokládá, že debata se zástupci zřizovatelů, tedy krajů, krajských nemocnic, by měla vést k nějakým praktickým krokům. »Ale pochopitelně to podtrhuje problém využívání peněz ve zdravotnictví. Jakékoli úvahy o tom, že by se měly omezit peníze, pokud jde o platby za státní pojištěnce, by situaci mohly ještě výrazně zhoršit,« zdůraznil.

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška se v posledních letech rozevřely nůžky mezi platy ve státních nemocnicích, které se musí řídit tarifními tabulkami, a smluvními mzdami. Ty vyplácejí nemocnice zřizované kraji, obcemi nebo soukromníky. Rozdíl u všeobecných sester byl v roce 2017 průměrně asi 6400 korun. Za pět let do roku 2017 podle dat ÚZIS rostly odměny sester o 27 procent. Mezi roky 2012 a 2013 přitom odměny ve zdravotnictví klesaly, poté začaly postupně růst. Všeobecné sestry a porodní asistentky v roce 2012 pobíraly zhruba 26 700 Kč a v roce 2017 téměř 34 000 Kč.

Ministerstvo zdravotnictví zvyšovat tarify, což žádaly i odbory, pro letošní rok nechtělo. Prosazovalo, aby si peníze rozdělili ředitelé podle potřeb. »Dohoda odborů se zaměstnavateli vždy bude mít přednost před rámcem nastaveným ministerstvem. Mají možnost i diferencovat podle kvality svých zaměstnanců. Direktivní navyšování platů není cesta, která by byla správně,« řekl na jednání ministr. Ministerstvo přišlo s možnostmi motivovat sestry výsluhami po odpracovaných letech podobně jako policisty nebo vojáky či příspěvkem na bydlení. ÚZIS spočítal náklady na výsluhy na půl miliardy korun ročně v prvních letech, postupně by částka vzrostla asi na čtyři miliardy korun ročně. Příspěvek na bydlení by stál stejnou částku. Ministerstvo financí zatím výsluhy odmítá.

Podle předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníkové budou odbory žádat plošné navyšování platů i příští rok. Ředitelé nemocnic však tvrdí, že zvyšování platů sester nepomáhá nabrat nové zaměstnance, ani zastavit pokles. Sestry totiž na pracovním trhu nejsou, mnohé navíc odcházejí mimo obor.

Podle ministra se však meziročně o tisíc zvýšil počet studentů přijatých na zdravotnické školy. »Všichni bojují o studenty. V roce 1990 bylo 200 tisíc patnáctiletých, dnes je jich 90 tisíc,« řekl Vojtěch. Resort chystá velkou kampaň, v níž chce mladé do zdravotnických škol nalákat. Pomohla podle Vojtěcha možná i možnost, že by se na zdravotních školách nemuselo maturovat z matematiky. V roce 2017 v ČR pracovalo ve zdravotnictví celkem téměř 215 tisíc lidí. Nejvíc bylo všeobecných sester (74 112). Podle dostupných údajů jich v nemocnicích chybí asi tři tisíce.

