Visegrádská čtyřka se sešla s Merkelovou

Země visegrádské čtyřky (V4) a Německo společně připraví projekt pomoci Maroku.

Řekl to na tiskové konferenci po společném jednání předsedů vlád zemí visegrádské čtyřky, tedy ČR, Slovenska, Maďarska a Polska, a německé kancléřky Angely Merkelové v Bratislavě slovenský premiér Peter Pellegrini. Podle něj tak země přispějí k řešení vnějších příčin migrace.

Premiér Andrej Babiš uvedl, že většina členských zemí EU se staví proti návrhu Evropské komise, aby v příštím sedmiletém rozpočtovém rámci Unie na období let 2021 až 2027 byl snížen balík peněz na financování projektů, jejichž cílem je zmenšit ekonomické rozdíly mezi regiony. »Nechápu, že komise navrhla něco jiného. Potřebujeme peníze na investice,« řekl předseda české vlády.

Babiš zdůraznil nutnost přemýšlet o zajištění bezpečnosti Evropy v budoucnosti. Pokud jde o EU, za zásadní označil nadcházející volby do Evropského parlamentu. Jejich tématy budou podle něj například brexit, sankční politika či migrace. Od budoucího předsedy Evropské komise Babiš očekává, že bude více naslouchat členským státům a že bude bojovat proti byrokracii. Český premiér se rovněž vyslovil pro rozšíření schengenského prostoru o další státy.

Podle Merkelové státy V4 efektivně využily evropské fondy k posílení životní úrovně. To je podle ní třeba mít na zřeteli i při vytváření nového rozpočtu EU. Merkelová v reakci na obavy středoevropských zemí z projektu rozšíření plynovodu Nord Stream mezi Ruskem a Německem označila za důležitou skutečnost, aby Ukrajina zůstala tranzitní zemí pro ruský plyn. Právě plynovod Nord Stream by umožnil Moskvě obejít Ukrajinu při dodávkách plynu do západní Evropy. »Za žádných okolností nechceme být závislí jen na Rusku. Rusko ale nadále bude zdrojem plynu stejně, jak bylo za studené války,« řekla Merkelová.

Šéfové vlád V4 a Německa přijali společnou deklaraci, v níž připomínají proměnu, jíž tyto státy prošly za poslední tři desetiletí.

Pellegrini však také upozornil, že Evropa stojí před novými výzvami, které mohou její budoucnost ohrozit. Je třeba hledat cesty, jak posílit bezpečnost Evropy, řekl předseda slovenské vlády.

(čtk)