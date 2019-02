Hertl střílí na vítězné vlně

Útočník Tomáš Hertl podpořil ve čtvrtečním utkání NHL dvěma góly a přihrávkou výhru San Jose 5:2 v Calgary. V dresu poražených byl střídán brankář David Rittich ve 14. minutě po druhém inkasovaném gólu. Jakub Voráček vyrovnal trefou v čase 59:42, ale s Philadelphií prohrál doma s Los Angeles 2:3 po nájezdech. Lukáš Sedlák pomohl Columbusu gólem k výhře 4:2 na ledě Arizony.

Calgary otevřelo skóre, ale poté pustil Rittich dvě branky během 63 sekund. Českému gólmanovi nejdříve proklouzl puk pod betonem po střele Evandera Kanea z pravého kruhu. Při druhém gólu vyjel za nahozeným kotoučem, ale při rozehrávce trefil Brenta Burnse, který pohodlně zamířil do prázdné branky.

Rittich si připsal v utkání jen čtyři zákroky. »Nevypadal v pohodě. Nelíbil se mi ani jeden z těch gólů, které dostal,« komentoval trenér Calgary Bill Peters výkon jihlavského rodáka. Českého gólmana vystřídal Mike Smith a za 22 sekund inkasoval, aniž by si předtím sáhl na puk. Kanadského gólmana překonal Hertl tečí střely Radima Šimka od modré čáry. Na 4:1 zvýšil Kane, který těžil z dobré práce českého útočníka, jenž vybojoval v rohu kluziště puk. Hertl se zapsal do statistik ještě v předposlední minutě, když v přesilové hře z dorážky stanovil konečný výsledek.

San Jose se přiblížilo v tabulce Calgary, které vede Západní konferenci, na rozdíl dvou bodů. »Je to špičkový tým, hrají ve stejné divizi. O to je výhra cennější, hráli jsme o čtyři body proti týmu, který naháníme,« uvedl Kane, nejlepší hráč zápasu. Třetí hvězdou se stal Hertl, který v utkání překonal osobní rekordy v počtu gólů a bodů za sezonu. Aktuálně má na kontě 24 branek a 25 přihrávek v 50 odehraných zápasech.

Voráček skóroval při závěrečné hře bez brankáře z levého kruhu přes padajícího obránce k bližší tyči nad vyrážečku Jonathana Quicka. Kladenský odchovanec bodoval v pátém utkání v řadě (2+5), ale pak neuspěl s blafákem ve druhém kole rozstřelu. Zápas rozhodl v šesté sérii Tyler Toffoli a Philadelphia prohrála po téměř měsíci a osmi výhrách.

»Upřímně řečeno, můžeme být rádi, že jsme získali bod. Nezasloužili jsme si ho. Podali jsme nejslabší výkon za posledních devět zápasů,« přiznal Voráček.

Chvíli to vypadalo, že by Flyers mohli i vyhrát, protože ve třetí sérii rozstřelu rozhodčí po střele Adriana Kempeho rozpažil, protože si myslel, že hráč Los Angeles trefil horní tyč. To by znamenalo konec zápasu, ale opakovaný záběr u videa prokázal, že se puk odrazil od kamery v brance. »Na devadesát procent jsem si byl jistý, že to byl gól,« uvedl Kempe.

Sedlák balancuje na hranici základní sestavy a ještě před pěti dny zůstal mezi náhradníky. Na ledě Arizony splatil důvěru třetím gólem v sezoně, kterým otevřel po velkém závaru skóre. Columbus sice ztratil dvoubrankový náskok, ale Josh Anderson strhl vedení zase na jeho stranu.

V bohatém čtvrtečním programu, do kterého zasáhlo 28 klubů, bodovali ještě dva čeští hráči. Jakub Vrána přispěl přihrávkou k vítězství Washingtonu 4:3 v prodloužení nad Coloradem. Roman Polák asistoval u vyrovnávací branky Dallasu, který ale podlehl v Nashvillu 2:3 v prodloužení.

(zr)