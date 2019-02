FOTO - Pixabay

Koaliční dohoda o obědech

Vládní koalice nebude prosazovat zavedení obědů do škol zdarma. ČSSD a hnutí ANO se dohodly, že pro rok 2020 pouze ztrojnásobí částku v dotačním programu ministerstva školství na obědy zdarma pro děti z chudých rodin. Na bezplatné školní stravování by tak mělo dosáhnout 25 tisíc dětí namísto současných 8000.

Bezplatné obědy pro všechny děti ze školek a prvního stupně základních škol původně navrhla ČSSD. Vyšlo by to ročně asi na 5,4 miliardy korun. Hnutí ANO se to však nelíbilo, a tak koalice včera našla kompromis. Stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová je za něj spíše ráda. O původním návrhu ČSSD totiž získala pochybnosti. »Probírala jsem to ze všech stran, musela jsem si vytvořit přehled za pomoci lidí z praxe – mluvila jsem s učiteli, řediteli škol, pracovníky sociálních odborů. A dospěla jsem k přesvědčení, že plošné hrazení obědů, jak ho navrhla ČSSD, je návrh nesystémový a bohužel se opírající o falešná statistická data,« řekla Haló novinám Aulická Jírovcová. Nesystémovost podle Aulické spočívala v tom, že největším problémem dětí z chudých rodin není jídlo. »Větším problémem jsou pomůcky, školy v přírodě, nebo dokonce třeba takové brýle. Bohužel, takto komplexně se na to kolegové ze sociální demokracie nedokázali podívat,« uvedla stínová ministryně.

»Naproti tomu systém adresné podpory ministerstva podle mých informací funguje dobře a je velice účinný. Umožňuje ředitelům dobře pracovat s rodinami. Bude-li posílen a zdokonalen, je to dobře,« doplnila Aulická Jírovcová.

Dotační program ministerstva školství funguje od roku 2015. Bude nově navýšen až na 100 milionů korun. Posouzení životních poměrů konkrétních rodin a dětí je v programu na řediteli školy, který může flexibilně reagovat.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) přišel před časem s tím, že by bezplatné stravování měly mít i děti z mateřských škol, ty z rodin s příjmem do 2,7násobku životního minima. S tím ale včerejší dohoda nepočítá. Nadále však bude pro ně pokračovat podpora z evropských peněz z programu ministerstva práce a sociálních věcí. Ta je zajištěna do roku 2020.

