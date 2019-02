Naši padouši jsou fajn

Porovnejme si dvě situace, které nastaly:

Italský vicepremiér Luigi di Maio se setkal ve Francii se zástupci protestního hnutí žlutých vest. Následovalo rozhořčení francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a ministerstvo zahraničních věci přikročilo k jednomu z diplomatických kroků vyjadřujících nelibost – povolání svého velvyslance z Říma domů ke konzultacím. Vyjádření, jež to doprovázela, jsou asi takováto: jedná se o »bezprecedentní útok italské vlády«, ba co víc, »jde o další nepřípustnou provokaci nerespektující demokratické volby přátelského a spojeneckého národa« (cituji z listu La Repubblica).

A teď si asi laskavý čtenář řekne – no a co?

Srovnejme to s kyjevským Majdanem zimy 2013/2014. Tehdy se odehrála úplně stejná situace, jen v jiných kulisách - nikoli na vyspělém Západě, nýbrž na nevyspělém Východě. Tehdejší náměstkyně amerického ministra zahraničí Victoria Nulandová po boku s evropskými politiky (kdopak se asi zúčastnil z Francie?), včetně našich pánů Schwarzenberga a Štětiny a možná i dalších, podpořila protesty na Majdanu. Jak si vzpomínáme, rozdávala chléb na ulici Kyjevanům a dělala i jiné mediálně vděčné aktivity, ale též jednala s tehdejší ukrajinskou opozicí proti regulérně zvolené vládě a prezidentovi Janukovyčovi. Co činila tato parta v čele s paní Victorií? Také »nepřípustnou provokaci nerespektující demokratické volby«.

Ale vše tehdy bylo v pořádku, a je to v pořádku dosud. Evropští politici, kteří se všichni zaklínají demokratickými hodnotami, se tedy určitě nezačervenali, že by šlo jejich angažovaností na Ukrajině v době Majdanu (ať už vyjednáváním s opozicí či »jen« stafáží na náměstích) o bezprecedentní útok svých vlád do vnitrostátních záležitostí jiného svrchovaného státu.

Pravda je tedy taková, že politika dvojího metru v Evropské unii, Spojených státech a NATO jen kvete! Mohlo by nám to být jedno. Ale není, protože jsme jako stát součástí takové politiky. Proto by měl každý občan pochopit, o co v této politice jde: nikoli o demokracii, o nějaké hodnoty či dokonce morálku. Ono totiž je tzv. euroatlantické společenství jedno velké pokrytectví, kterému se zatím ještě daří jen proto, že má silnou oporu ve spolupracujících sdělovacích prostředcích a zpravodajských službách. Řídí se však šílenou zásadou, že padouši, kteří jsou našimi padouchy, jsou vlastně fajn.

Je zřejmé, že takový postoj nelze dlouhodobě udržet.

Monika HOŘENÍ