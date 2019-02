Venezuela

Země s největšími zásobami těžké ropy na světě je již řadu let ve hledáčku jestřábů z Washingtonu. Většina ropy se ze země exportuje právě do USA. V posledních desetiletích země nikdy nebyla soběstačná ani v potravinách, ani v lécích, ani ve spotřebním zboží.

Hugo Chávez podnikl sice některé kroky ve směru odpoutání se od tragické závislosti na exportu ropy, ale tyto kroky nebyly úspěšné. Po úspěchu alfabetizační kampaně Misión Robinson a snaze zlepšit bytové podmínky obyvatel a programu rozvoje kultury chudinských čtvrtí – Barrio adentro se po nástupu krize a silném poklesu cen ropy po roce 2008 země není schopná vymanit z krize. Ne příliš šťastné kroky vlády navíc jdou na ruku protivládním silám.

Poslední vývoj v zemi zatím ukazuje »kavárenský« směr řešení. Šéf opozice neuzná výsledek posledních voleb prezidenta, a protože má podporu zahraničních »sponzorů«, tak se ukryje a sleduje, jak se tito jeho »patroni« snaží. V Limě se ve stylu Monroeovy doktríny (podle které je Latinská Amerika zadním dvorkem USA) shromáždění poslušní činitelé latinskoamerických zemí přihlásí k tezi o neuznaných volbách a nutnosti odstoupení Madura. Většina vedení států EU se postavila rovněž do zákrytu za »velkého bratra« a náš ministr zahraničních věcí ve vládě České republiky navrhl a prosadil stejnou nehoráznost. S grácií sobě vlastní prohlásil AB, že komunisti do této věci nemají co mluvit. Jediným překvapením je pro mne postoj M. Zemana. Pozvání Guaidóa do České republiky – to je opravdu za hranicí možné tolerance.

Mimochodem – proti scénáři USA je Itálie, Kanada není také nijak nadšená a i odbory této země vyhlásily podporu Madurovi. Kuba i Rusko o podpoře prezidenta Madura nediskutují. Jejich podpora trvá.

Po svržení prezidentky Brazílie Dilmy Rousseffové a soudnímu zabránění v kandidatuře bývalému populárnímu prezidentovi Louisi Ignacio Lulovi da Silva tedy vidíme novou variaci na pokus o převrat ve významné zemi Latinské Ameriky.

Armáda stojí za vedením země a další vývoj není jasný. Držím palce těžce zkoušenému lidu Venezuely.

Jaromír KOHLÍČEK, europoslanec a kandidát do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)