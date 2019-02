Petříčkova komunistická karta

Kritika ministra Petříčka za jeho postoje při návštěvě Ukrajiny sílí, i když Česká televize a sám ministr se ji snaží bagatelizovat. Namísto vysvětlení svého postoje použil argument, který je »nenapadnutelný« a jenž se používá vždy, když někdo dnes nemá argumenty, tedy »komunistickou kartu«. Když se dozvěděl, že KSČM o jeho postojích chce vyvolat jednání s vládními stranami a uvažuje o odstoupení od dohod, které přijala při podpoře vlády, prohlásil, že »kdyby mě komunisté chválili, něco jsem udělal špatně«.

Co je vlastně na jednání pana Petříčka kritizováno, a to nejen komunisty? To, že nedokázal při své návštěvě Ukrajiny odsoudit nedávné povýšení vrahů banderovců na »válečné veterány«, ač poté, co se tak stalo, veřejně slíbil, že naši nespokojenost osobně sdělí ukrajinské straně při své plánované návštěvě, a neudělal to. Naopak po návratu ze své ukrajinské cesty, kde po boku následovníků nacionalistických vrahů z UPA, bojovníků Pravého sektoru, v Mariupoli navštívil »bojovou linii« s revoltujícími východními oblastmi, dokonce se nechal slyšet, že se budeme muset zamyslet nad dosavadní prezentací banderovců, tedy se snad jim i omluvit za vraždy volyňských Čechů, Poláků, Židů, Rusů a dalších Neukrajinců, a to nejen za války, ale i dlouho po ní. Tak se stal jediným politikem v zemích, které sousedí či sousedily s Ukrajinou, jenž banderovce ve skutečnosti rehabilitoval. Takový postoj nezaujal dokonce ani jediný s plejády pravicových ministrů zahraničí, kteří tento úřad u nás zastávali po listopadovém převratu. Pouze Česká televize jedním ze svých pořadů se o to, i když zatím nesměle, pokusila.

Vraždění neukrajinských občanů v bývalé Haliči a ve Volyni mělo srovnání s hrůzami, které nacisté uskutečňovali v Polsku a Bělorusku. Na snímcích, které si sami banderovští nacionalisté udělali, jsou - tělo ženy rozřezané pilou, uřezané hlavy polských mužů z Lipniků, zmrzačená těla z Katarinovky, svléknuté ženy pohybující se mezi banderovci majícími z jejich strachu veselí, aby některé z nich nakonec podřízli noži, atd. O zvěrstvech těchto lidských zrůd se nechce ani psát. Nedivme se, že ještě v průběhu války je najdeme v ukrajinské Grenadierdivision der SS, v jejichž řadách bojovali proti nastupující sovětské armádě a proti odbojovému hnutí a hnutí odporu na území, které ještě nebylo osvobozeno. Tak bojovali dokonce nejen proti polské Armii Ludowe, ale i proti Armii Krajowe, která byla ve službách Západu. Proto na rozdíl od nás Poláci protestovali. A tam nevládnou komunisté, to by už pan Petříček měl vědět, i to, že SS, jíž mnozí banderovci byli členy nebo s níž spolupracovali, byla v Norimberku odsouzena jako zločinecká organizace. A o tom rozhodovali soudci nejen ze Sovětského svazu, ale i z Británie, USA a Francie.

Jaroslav KOJZAR