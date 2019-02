O žebrácké holi

Když moc, tak 11 200 Kč! Ano, takový příjem mají lidé v důchodu. Možná, nebo spíše nejspíš, jsem některým ještě poměrně dost přidala - a jen se zřejmě usmíváte při čtení tohoto článku a říkáte si, jaké by to bylo, kdybyste měli takovou částku k důchodu, jakou jsem uvedla na začátku. Mládnout nebudeme, to by si měl uvědomit každý z nás, a žel s přibývajícími léty přibývají také výdaje, a to obzvláště v dnešní době, v dnešním systému. Když si spočítám jen výdaj na bydlení v průměrném městě (cca 22 tisíc obyvatel), který je dle mé zkušenosti za průměrný družstevní byt v panelovém domě zhruba 6500 Kč, tak zbude člověku, který je na výdaje sám, 4700 Kč. Na život 4700 Kč?! Kde jsou pak výdaje na léky a na takovou další »bezvýznamnou« potřebu, jako je například jídlo! Mnohdy je to pro některé »ruská ruleta«, buďto budou mít léky, anebo si nakoupí potraviny na celý měsíc.

Jak je možné, že třeba takový německý důchodce sbalí kufr a jede na zájezd, a většina českých důchodců si toto zkrátka nemůže dovolit? Kde jsou ty peníze, které odvádíme na sociálním my, co nyní pracujeme? Jak je možné, že ne každá firma odvádí daně tak, jak by měla, nebo je dokonce neplatí vůbec? Mladá, střední nebo starší generace, kde je nějaká rovnost a důstojné podmínky pro dobrý život?!

Anna VACULÍKOVÁ, kandidátka do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)