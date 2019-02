Nejbohatší muž světa Jeff Bezos se nechal slyšet, že za jeho rozvodem stojí americký prezident Donald Trump (na snímku).

Bezos hledá viníky úniků informací

Nejbohatší muž na světě, zakladatel a majitel internetového obchodu Amazon, 55letý Jeff Bezos se rozvádí po manželství, které trvalo 25 let. Společně s manželkou MacKenzie to oznámili 9. ledna. Stalo se to jen pár hodin před senzačním odhalením jeho soukromého života. Přinesl jej bulvární The National Enquirer, který vlastní David Pecker.

Bylo to »výživné« čtení. Bulvár totiž odhalil vztah Bezose s Loren Sanchezovou, které je 49 let. Bulvár si dal záležet, aby otiskl všechnu jejich milostnou internetovou korespondenci, i když byla spíše vytečkovaná s ohledem na mládeži nepřípustné výrazy. Jediná SMS byla zveřejněna celá. »Chci s tebou dýchat. Chci tě držet v pevném objetí. Chci tě líbat. Miluji tě,« napsal Bezos. Kromě textových zpráv zveřejnil bulvár i doprovodné fotografie, také je musel »cenzurovat« kvůli záběrům na intimní místa milenců.

Není divu, že manželství se rozpadlo, ono asi už úplně nefungovalo předtím, pár prý žil nějaký čas odděleně. Nicméně Bezose zajímalo, jak se bulvár k jeho soukromé korespondenci dostal. Nechal zkontrolovat svůj mobil i počítač, totéž udělali soukromí vyšetřovatelé s přístroji Sanchezové. Nenašli žádnou stopu po násilném vniknutí, kterou by za sebou zanechali hackeři. Ti by stopy nejspíš zanechali. A kdo v USA může proniknout nepozorovaně do cizí pošty? Kdo disponuje takovou technologií? Podle Bezose jen FBI či CIA. Tedy tytéž tajné služby, které podávají každodenně hlášení prezidentovi.

Dávní nepřátelé

Takže se Bezos nechal slyšet v jiném bulváru – The Daily Beast – že za jeho rozvodem stojí prezident Donald Trump. On prý byl za únikem informací. Mohlo to tak být především proto, že Bezos má s Trumpem velice problematické vztahy. Nemají se rádi a kde mohou, tam si vzájemně zasolí. Bezos totiž kromě Amazonu vlastní i list The Washington Post, předního kritika Bílého domu a především jeho nynějšího pána. Trump se proto ve svých tweetech do listu často naváží a odmítá jeho odhalení.

Zato s Peckerem má hlava Bílého domu vztahy přímo excelentní. Majitel Enquireru ho podporuje až tak, že skoupil práva na paměti dvou žen, které měly s Trumpem poměr v době, když už byl ženat s Melanií, a nechal je u ledu. Nezveřejnil je, aby prezidentovi pomohl. Mimochodem tento poměr se dvěma ženami hodlají demokraté využít k vyšetřování Trumpa (impeachment). I proto je důležité, že Pecker dal inkriminující dokumenty pod zámek. Přímo se vnucuje závěr, že si Trump přečetl ve zprávách tajných služeb o Bezosově románku a nechal Peckera zveřejnit je. Navíc si prezident smlsnul na svém protivníkovi. Nejdřív vyjádřil porozumění (sám se zatím rozváděl dvakrát), ale brzy přešel do útoku: »Jak smutné je slyšet o tom, že Jeff Bozo (posměšné srovnání Bezose s populární hračkou, figurkou klauna jménem Bozo) byl ponížen konkurenčním listem. Podle mého mínění má konkurence pravdu, rozhodně víc pravdy než lobbistický list Amazonu. Doufám, že se brzy ocitne v odpovědnějších rukách.«

Firma, kterou Bezos najal, doufá, že nakonec nějaké důkazy o hackerech objeví, ovšem naděje sama oceňuje jako malé. Americké tajné služby odposlouchávají masově, jeden čas třeba i německou kancléřku Angelu Merkelovou, takže umí »v tom chodit«.

Přijde dělení majetku

Bezos může prezidenta obviňovat, jak chce, ale důkazy zatím nemá. Kromě toho bude mít jiné starosti. Manželé k rozvodu vydali prohlášení. »Měli jsme jako sezdaný pár skvělý společný život a vidíme před sebou skvělou budoucnost jako rodiče, přátelé a partneři v podnicích a projektech,« napsali. Manželé ale nemají předmanželskou smlouvu, když se brali, nedisponovali majetkem. Nyní však společně vlastní až 160 miliard dolarů. Podle zákonů státu Washington budou dělit majetek na půl. Podle výpočtů agentury Bloomberg dostane MacKenzie nejméně 69 miliard dolarů, stane se tak nejbohatší ženou světa. Trump si tuhle příležitost vysmát se »klaunovi« Bezosovi jistě nenechá ujít.

