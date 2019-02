Sáblíková vyhrála na MS pětku podesáté za sebou a vyrovnala legendu

Rychlobruslařka Martina Sáblíková vyhrála na mistrovství světa v Inzellu i závod na 5000 metrů a popáté na jednom šampionátu ovládla obě nejdelší tratě. V dnešním závodě Sáblíková oplatila druhé Nizozemce Esmee Visserové porážku z loňské olympiády v Pchjongčchangu a na pětce získala desátý titul na MS za sebou.

Společně s vícebojem rozšířila svoji sbírku titulů na devatenáct, čímž se v absolutním pořadí vyrovnala rekordmance Gundě Niemannové-Stirnemannové z Německa.

Jednatřicetiletá Sáblíková, jež startovala v poslední rozjížďce, přidala ke zlatu časem 6:44,854 i druhý nejlepší výkon historie. Za vlastním světovým rekordem z roku 2011 z vysoko položené dráhy v Salt Lake City zaostala o necelé 2,5 sekundy.

"Pořád tomu nemůžu uvěřit. Čas 6:44 je pro mě dneska neuvěřitelný, projev jízdy také. Musím říct, že je to i tím, jak rychlý je tady led. Je neuvěřitelné, co s ním udělali, jezdí se tady úplně jinak," řekla nadšená Sáblíková ČTK a dalším médiím. Vlastní traťový rekord z roku 2011 česká reprezentantka překonala o šest sekund.

Visserové nestačil k titulu ani nový rekord dráhy, který na chvíli Sáblíkové sebrala. Ta měla dlouho téměř totožný průběžný čas jako Nizozemka, v posledních dvou kolech ale dokázala ještě zrychlit a zvítězila s náskokem 1,28 sekundy. Třetí skončila o další více než čtyři sekundy zpět Ruska Natalia Voroninová.

"Pětku jsem asi takhle rychle nikdy nerozběhla, ale když chce člověk zajet čas 6:45, nemá na co čekat. Musí jet od začátku až do konce, nemůže se šetřit na posledních pět kol. Musí to zkusit, a buď mu to vyjde, nebo nevyjde," uvedla Sáblíková. S ohledem na průběh své jízdy navíc věřila, že v případě, že by v závěru nastolené tempo neudržela, získala by stejně medaili.

(čtk)

Dojatý a nadšený byl i trenér Petr Novák. "Oba, já i Martina, jsme věděli, že na tenhle čas má. Odhadovali jsme, že pojede 6:45, což jsme skoro trefili. Do závodu šla odhodlaná a tak, aby jej zajela. Nepropadala panice, ale bylo to tvrdé. Byl to jeden z nejtěžších závodů, co kdy jela," řekl Novák. Že si jeho svěřenkyně jede pro další titul, to prý věděl už čtyři kola před cílem. "Visserová na konci zpomalila, takže už čtyři kola před koncem jsem Martině začal tleskat, což znamená, že jede na vítězství," uvedl.

Sáblíková poprvé ovládla nejdelší trať na MS 2007 v Salt Lake City, od té doby na ní nenašla přemožitelku na dalších osmi světových šampionátech i na olympijských hrách ve Vancouveru a Soči. Její vítěznou sérii na pětce na velkých akcích ukončila až loni v Pchjongčchangu Visserová.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka slavila zlatý double na MS v letech 2007, 2012, 2015 a 2016 i na OH 2010 ve Vancouveru. Dnešním patnáctým titulem si upevnila pozici nejlepší rychlobruslařky historie šampionátů na jednotlivých tratích, vedle toho má na kontě ještě čtyři stříbra. Na druhém místě jsou Nizozemka Ireen Wüstová a Němka Anni Friesingerová s dvanácti zlatými.

Na kilometrové trati nezkompletovala sprinterský double Rakušanka Vanessa Herzogová, jež se po triumfu na pětistovce musela sklonit před Brittany Boweovou. Třicetiletá Američanka se na trůn vrátila po pěti letech. Mužský závod opanovali Nizozemci, kteří obsadili kompletně stupně vítězů v pořadí Kai Verbij, Thomas Krol a Kjeld Nuis. V historii je to sedmý mužský "triple", žádná jiná země podobným způsobem závodu na MS nikdy nedominovala.

Muži:

1000 m: 1. Verbij 1:07,399, 2. Krol 1:07,672, 3. Nuis (všichni Niz.) 1:07,814.

Ženy:

1000 m: 1. Boweová (USA) 1:13,414, 2. Herzogová (Rak.) 1:14,389, 3. Kodairaová (Jap.) 1:14,443.

5000 m: 1. Sáblíková (ČR) 6:44,854, 2. Visserová (Niz.) 6:46,143, 3. Voroninová (Rus.) 6:50,393.