Češi zdolali i Finy a ovládli po 25 letech Švédské hry

Čeští hokejisté po 25 letech ovládli Švédské hry. Ve Stockholmu dnes zvítězili také nad Finskem 3:1 a díky následné výhře Švédska nad Ruskem 4:2 získali v předstihu prvenství v 27. ročníku. V turnaji triumfovali podruhé. V podniku Euro Hockey Tour slavili prvenství poprvé od loňského dubna, kdy vyhráli domácí Carlson Hockey Games v Pardubicích.

Na následujících třech akcích EHT skončili shodně čtvrtí. V tabulce evropské série poskočili Češi na druhé místo o skóre před Finy a na vedoucí Rusko ztrácejí pět bodů. Vystoupení ve švédské metropoli svěřenci trenéra Miloše Říhy uzavřou v neděli v poledne proti Rusku.

O tříbrankové vedení nad Finskem se postarali Petr Holík, Hynek Zohorna a Jiří Sekáč, debutujícímu gólmanovi Romanu Willovi sebral čisté konto 12 minut před koncem Ville Pokka.

V české sestavě se objevil i Rudolf Červený, který po zranění Tomáše Filippiho doplnil nominaci. Útočník Slovanu Bratislava se zařadil z pozice třináctého útočníka i do hry.

Už po 86 sekundách se Češi museli bránit po vyloučení Hynka Zohorny. Finové měli i po přesilovce převahu, ale do šancí je Říhův výběr nepouštěl. Až v osmé minutě vystihl Douderovu přihrávku Sallinen, ujel sám, ale debutující Will ukryl jeho bekhendový blafák v lapačce. Český gólman si poradil i s Pesonenovou tečí.

V polovině úvodní části zahrozila Kovářova formace, vzápětí musel Tirronen krýt Kundrátkův pokus. Finové odolali při Björninenově trestu. V 16. minutě finský gólman zlikvidoval teč Horáka. Will si poradil s pokusem Kaskiho a Tirronena zase nepřekonal Hynek Zohorna.

V úvodu druhé části se ocitl po přihrávce Tomáše Zohorny v šanci Doudera, ale usměrnil puk vedle. Potom ohrozili Tirronena Lenc a Musil. Při Tyrväinenově vyloučení po Kvapilově přihrávce neprostřelil finského gólmana z pravého kruhu Tomáš Zohorna.

V polovině utkání otevřeli skóre Češi. Po Junttilově chybě na útočné modré čáry si v úniku vyměnil Holík puk se Sekáčem, a když se mu snažil přihrávku vrátit před prázdnou branku, srazil si tam kotouč Pokka.

Ve 34. minutě se Říhův výběr prosadil v oslabení při Horákově pobytu na trestné lavici. Kaski upadl na útočné modré čáře, v přečíslení Tomáš Zohorna předložil puk před branku bratru Hynkovi, který se v desátém duelu v národním týmu radoval z premiérového gólu.

V pokračující početní výhodě Finů Will efektně lapačkou kryl Lehtonenův pokus. Při dalším Horákově vyloučení zkrátil přesilovku Finů jen na minutu faul Ojamäkiho a Češi drželi dvoubrankový náskok.

V úvodu závěrečné části Hynek Zohorna uvolnil bratra Tomáše, který blafákem na Tirronena nevyzrál a z dorážky minul odkrytou branku Koblížek, vedle Willa druhý český debutant v utkání.

Ve 46. minutě při přesilové hře zvýšil Sekáč, který mezi kruhy tečoval Kundrátkovu střelu. Dočkali se i Finové, kteří potrestali už třetí Horákův faul v utkání a Pokka z pozice mezi kruhy překonal Willa. Ten vzápětí nedovolil snížit na rozdíl jediného gólu Sallinenovi.

V čase 51:38 putoval do kabiny s trestem na pět minut a do konce utkání za krosček na Hakulinena Jan Kovář, ale Češi dlouhé oslabení ubránili. V závěru ještě při power play Finů trefil tyč prázdné branky Tomáš Zohorna.

Hlasy po utkání:

Miloš Říha starší (trenér ČR): "Kromě prvních deseti minut, kdy jsme hráli bez taktiky a Finové měli trošku navrch, jsme zápas měli totálně pod kontrolou. Dobře jsme bruslili, začali jsme dohrávat soupeře. Finové si moc nevěděli rady s naší obranou, nedokázali na to zareagovat. Kluci šlapali, byl to naprosto týmový výkon, podpořený vynikajícím brankářem (Romanem Willem)."

Roman Will (brankář ČR, nováček v reprezentaci): "Jsem hrozně rád, že jsme vyhráli. Kluci přede mnou odvedli výbornou práci, makali, dřeli, blokovali střely. Hráli opravdu zodpovědně. Musím říct, že mi to usnadnili, jak nejlíp mohli. Opravdu si toho vážím. Ani bych neřekl, že jsem měl nějaké nervy. Snažil jsem se to brát jako každý jiný zápas. S každým zákrokem jsem z toho měl lepší pocit."

Hynek Zohorna (útočník ČR, autor premiérové branky v reprezentaci po přihrávce bratra Tomáše): "Jsme rádi, že se nám v oslabení naskytla taková situace jet dva na jednoho a využít to. Byl to důležitý gól. Hned mi blesklo hlavou, že to bylo s bráchou. Radovali jsem se spolu a bylo to krásný. Dal mi to výborně, měl těžkou situaci."

Jiří Sekáč (útočník ČR): "Myslím, že jsme hráli disciplinovaně. Co jsem si řekli, tak jsme dělali. Ustáli jsme jejich klasický nápor ze začátku. Nenechali jsme je hrát to, co oni obvykle hrajou a takhle to dopadlo. Už jsme čekali, kdy konečně uděláme nějaký výsledek a teď se nám to podařilo. Myslím si, že si to začíná sedat. Uvidíme, jak kluci odehrají třetí zápas. Už teď si myslím, že to bylo mnohem lepší než ty předešlé akce."

Tomáš Kundrátek (obránce ČR): "Ustáli jsme prvních pět minut, začali jsme bruslit a od desáté minuty už jsme hráli u nich. Hlavně gólman chytal skvěle, Roman Will byl neskutečný. Úspěch byl v tom, že jsme zbytečně neztráceli puky v obranném pásmu, hned jsme chodili k nim přes střední a nahazovali jsme to. Útočníci měli skvělý forčeking a beci to podpořili. Myslím, že to byl dobrý zápas. V závěru v oslabení bylo důležité, že jsme byli pospolu. Všichni byli obětaví, Roman Horák tam neměl hokejku, padl do střely. Bojovali jsme. Bylo to skvěle ubráněné stejně jako ta oslabení předtím."

ČR - Finsko 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 30. P. Holík, 34. H. Zohorna (T. Zohorna), 46. Sekáč (Kundrátek, T. Zohorna) - 48. Pokka (V. Leskinen). Rozhodčí: Holm, Nord - Laksola, Lundgren (všichni Švéd.). Vyloučení: 4:4, navíc Jan Kovář (ČR) 5 min. a konce utkání. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 1891.

ČR: Will - Zámorský, Polášek, Kundrátek, Štencel, M. Doudera, Krejčík, D. Musil, Hrbas - Gulaš, Jan Kovář, Sekáč - Zaťovič, Horák, M. Kvapil - R. Koblížek, T. Zohorna, H. Zohorna - Lenc, P. Holík, M. Stránský - Červený. Trenéři: Miloš Říha starší, Robert Reichel a Karel Mlejnek.

Finsko: Tirronen - M. Lehtonen, Kaski, Lehtivuori, Eronen, O. Leskinen, Pokka, Friman, Laaksonen - J. Pesonen, Ruohomaa, V. Leskinen - Junttila, A. Mustonen, Ojamäki - Hakulinen, Tyrväinen, Joonas Nättinen - J. Sallinen, Björninen, Luostarinen. Trenéři: Jukka Jalonen, Mikko Manner a Antti Pennanen.

Švédsko - Rusko 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 23. M. Lindqvist (T. Nilsson, Lundeström), 32. E. Larsson (Sylvegard, Holm), 53. Lundeström (J. Lilja), 60. Händemark (E. Larsson) - 41. Nikoncev (Šipačov, Vasilevskij), 51. I. Michejev z trest. střílení. Rozhodčí: Kova, Vikman (oba Fin.) - Nordlander, Malmqvist (oba Švéd.). Vyloučení: 6:4. Využití: 0:1. Diváci: 7720.

Tabulka Švédských hokejových her:

1. ČR 2 2 0 0 0 8:3 6 2. Švédsko 2 1 0 0 1 6:7 3 3. Rusko 2 0 1 0 1 5:6 2 4. Finsko 2 0 0 1 1 3:6 1

Tabulka Euro Hockey Tour: