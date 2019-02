Smutná byla na Jizerské 50 znovu druhá

Dálková běžkyně na lyžích Kateřina Smutná skončila stejně jako loni druhá na Jizerské padesátce. S více než minutovým náskokem si pro první výhru v Bedřichově dojela Švédka Lina Korsgrenová. Mezi muži se poprvé v Jizerských horách radoval z vítězství Nor Andreas Nygaard.

Za Korsgrenovou a Smutnou dojela třetí švédská obhájkyně titulu a vedoucí žena seriálu Ski Classics Britta Johanssonová Norgrenová. Na čtvrtém místě si pro nejlepší výsledek v kariéře dojela další Češka Adéla Boudíková.

Nygaard při neúčasti některých favoritů potvrdil svoje sprinterské kvality a o výhře rozhodl ve finiši. Druhý byl jeho krajan Tord Asle Gjerdalen a třetí Fin Ari Luusua. Z Čechů byl nejlepší s minutovým odstupem Stanislav Řezáč na 14. místě.

Smutná, členka týmu eD system Lukáše Bauera, měla v týdnu žaludeční problémy, ale od začátku se držela v elitní trojce a dlouho jela s Korsgrenovou a Johanssonovou Norgrenovou, která začala na čelo ztrácet 16,5 kilometru před cílem. Loňská vítězka Vasova běhu Korsgrenová o triumfu rozhodla přesně po dvou hodinách na trati, kdy se od Smutné rychle odpoutala, a vyhrála v čase 2:27:22,2.

»Zachránily mě lyže. Asi deset kilometrů před cílem jsem měla křeče a ani nevěděla, jak dorazím do cíle. S druhým místem jsem absolutně maximálně spokojená. Chtěla jsem být na bedně a to se mi splnilo,« řekla Smutná v České televizi.

Hromadný spurt

Mužský závod rozhodl hromadný spurt. Na stadion přijela dvanáctičlenná skupina a Nygaard se posunul do čela až v cílové rovince. Závod vyhrál v čase 2:08:09,0. »Jak sněžilo, tak se nedalo ujet. Je to krásný závod a jsem super šťastný, že jsem vydržel do finiše a vyhrál,« řekl Nygaard. Další jeho krajan Morten Eide Pedersen, který útočil na hattrick, se musel s minimálním odstupem spokojit s pátým místem.

Norští běžci na lyžích potvrdili dominanci na Jizerské 50 a vyhráli pošesté v řadě. Poslední český triumf zaznamenal trojnásobný vítěz Řezáč v roce 2012.

»Jsem spokojený. Měl jsem tři dny žaludečný problémy a v první půlce jsem byl zadřenej, ale pak jsem se rozjel. Škoda, že chyběl kousek a nedotáhli jsme velkou skupinu,« řekl Řezáč z českého uskupení týmu Slavia pojišťovna.

Z českých závodníků byl osmnáctý Fabián Štoček a dvacátý Jiří Ročárek. Kvůli nemoci chyběl mimo jiné lídr seriálu Nor Petter Eliassen.

Účast nejvyšší za 40 let

Účast na letošních závodech Jizerské padesátky byla nejvyšší od roku 1978, kdy se jí zúčastnilo asi 7800 běžkařů. Od pátku do neděle se v Bedřichově a okolí postavilo na start dohromady 7776 běžců na lyžích, o 250 více než loni. ČTK to řekl za organizátory předseda Ski klubu Jizerská padesátka Martin Koucký.

Vzhledem k velké koncentraci lidí byla Jizerská 50 od pátku pod zvýšeným dohledem policie. »Do nedělního dopoledne nemáme hlášený žádný přestupek či trestný čin. Problémy nebyly ani v dopravě,« uvedla mluvčí policie Dagmar Sochorová. Podle odhadu pořadatelů závodu přihlíželo asi 3000 lidí.

Koucký předpokládá, že úklid odpadků z lyžařské magistrály po běžkařích se povede z 90 procent zvládnout ještě dnes. »Zbytek se vysbírá v pondělí,« řekl. Po zkušenostech z předchozích let očekává, že odpadky zaplní pět kontejnerů.

(mak, čtk)

Výsledky Jizerské padesátky

MUŽI: 1. Nygaard 2:08:09,0, 2. Gjerdalen (oba Nor.) -0,3, 3. Luusua (Fin.) -0,6, 4. Fjeld -0,9, 5. Pedersen -1,8, 6. Östensen (všichni Nor.) -1,8 ...14. Řezáč -1:00,6, 18. Štoček -1:20,5, 20. Ročárek (všichni ČR) -1:56,8.

ŽENY: 1. Korsgrenová (Švéd.) 2:27:22,2, 2. Smutná (ČR) -1:13,5, 3. Johanssonová Norgrenová (Švéd.) -2:04,6, 4. Boudíková -3:44,7, ...8. Grohová (obě ČR) -8:01,9.