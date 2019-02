FOTO - Pixabay

Evropská unie se pouští do boje

Ministři zahraničí členských zemí Evropské unie vyslechli na zasedání v poslední lednový den v Bukurešti plán na založení společnosti Instex, který má značné ambice změnit světové obchodování. Společnost zakládají Velká Británie, Německo a Francie, bude sídlit v Paříži a povede ji Němec Per Fischer. Aktuálním důvodem vzniku je zachování obchodu s Íránem, o který evropské země velice stojí a kterému sankcemi brání USA. Sankce se vztahují na finanční převody do Íránu.



Nahradí Instex SWIFT?



Instex je umožní obejít. Co víc, pokud se osvědčí, může mít ambici nahradit systém SWIFT, který v podstatě kontrolují USA. Jedno z jeho dvou center se nalézá v New Yorku, druhé v nizkém Leidenu. SWIFT Spojeným státům umožňuje detailní kontrolu všech ve světě probíhajících plateb, jejich plátce a příjemce. Pro zajímavost přes SWIFT obchoduje více než 10 000 světových bank a členem této společnosti je i Írán, i když v letech 2012-16 byl vyloučen.



Brusel se probral



Evropská unie bývá v posledních letech kritizována za nečinnost či chabou činnost, ozývá se stále víc volání po reformě evropského projektu. V případě Instexu však EU životaschopnost prokázala. Francie, Velká Británie a Německo se dokázaly v době všeobecného šílenství kvůli brexitu dohodnout a hned překonat první problémy. Sídlem Instexu měly být původně Vídeň a pak Lucemburk, Rakousko i Lucembursko návrh ale odmítly z obav před americkou odvetou. Krom toho se výše zmíněné tři státy nezalekly nepokrytých výhrůžek z druhé strany Atlantiku. Státy EU neohroženě realizují plán, který zhorší transatlantické vztahy, napsala agentura Reuters. Jinými slovy EU předpokládá, že může vstoupit do boje za vedoucí roli ve světovém obchodu, že na to má sílu a USA už nikoli.

Ještě vloni dokázal americký velvyslanec v Německu přesvědčit německé banky, aby stornovaly obchody s Íránem. Jenže to bylo vloni. Hlavní nástroje americké zahraniční politiky – sankce a výhrůžky – přestávají fungovat.

Postoj evropských států má logiku, americké výhrůžky se týkají řady obchodních projektů, například plynovodu Nord Stream 2, což je pro Německo nepřijatelné.



Jednoduchý princip



Princip činnosti Instexu vypadá jednoduše. Například Írán prodá některému evropskému státu ropu. Peníze za ní nejsou poslány do Íránu, ale na konto Instexu, který je přepošle evropským podnikům a ty zašlou do Íránu léky, potraviny a průmyslové výrobky objednané Teheránem. Tento princip ovšem může být rozšířen třeba na obchodování v jiných měnách než v dolarech. Pak by Instex začal přejímat roli SWIFTU. A Američanům budou sankce k ničemu. V ohrožení bude i dolar jako světová rezervní měna. Již dříve odchod od dolaru avizovaly Čína a Rusko, nyní se podle všeho připojuje i EU. Agentura Reuters napsala, že pro sjednocení Evropanů za Instexem udělala Trumpova administrativa víc než samotní Evropané.



Nejednoznačná reakce



První íránská reakce byla zdrženlivá. Ministerstvo zahraničí ocenilo jako chvályhodné, že se EU staví proti americkým sankcím. Vzápětí však přišlo odmítnutí ze strany íránských jestřábů, podmínky jsou prý ponižující. Jestřábi zřejmě nepostřehli, že se de facto ocitli na jedné lodi s Washingtonem, který také brojí proti evropské iniciativě. Stává se jim to častěji a bývá jim to rychle vysvětleno. V každém případě, chce-li Írán obchodovat a nemuset se ohlížet na sankce, Evropa nabízí řešení. Zatím nelze mluvit o řešení hotovém, bude třeba počkat, jak začne Instex fungovat. Pokud dobře, nejspíš začnou transatlantické třenice s, jak EU doufá, poměrně slušnými evropskými šancemi.



Foto: Francouzský, britský a německý trojlístek šéfů diplomacií (zleva) zasedal na konci ledna na pravidelném mítinku v Bukurešti, aby zde představil společné ekonomické plány EU, mj. i strategii vůči Íránu, resp. USA.

(pe)