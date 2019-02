FOTO - archiv

Orbán proti internacionalismu

Maďarský pravicový autoritářský premiér Viktor Orbán v neděli ve výročním projevu o stavu země přislíbil pokračování hospodářského růstu a zároveň ohlásil plán daňových úlev a finanční podpory pro rodiny s dětmi.

Napříč spektrem sjednocená opozice mezitím uspořádala další masovou demonstraci na Budínském hradě, aby upozornila na stále akutnější ohrožení demokracie v Maďarsku, kde právě Orbán cestou naprostého podmanění si masmédií blokuje před sobě nakloněným venkovem objektivní informační toky o několikaměsíčním protestním dění v metropoli.

Orbánova vláda vystupuje tvrdě zejména proti přijímání běženců a migrantů. Opozici, která proti němu i zorganizovala protesty, populisticky nazval bandou proimigračních politiků řízených americkým finančníkem maďarského původu Georgem Sorosem a unijními byrokraty. Brusel pak přirovnal k pevnosti nového internacionalismu a imigraci za nástroj tohoto internacionalismu.

»Maďarsko potřebovalo víc než jen krizovou správu, potřebovalo kompletní obnovu a nový směr,« řekl premiér o situaci v době, kdy se ujal moci. Prohlásil, že následný hospodářský růst i fakt, že si jeho vláda od roku 2010 drží v parlamentu ústavní většinu, si Maďaři museli tvrdě odpracovat. Orbán se po vzedmutí protestů na sklonku loňského roku, které poprvé po dlouhé době kvůli prosazování tzv. otrockého zákona nabraly i sociální povahu, soustřeďuje právě na lákavá sociální témata.

Maďarská vláda chce podle něj hospodářský růst v příštích letech udržet nejméně dvě procenta nad průměrem Evropské unie, a to i přes očekávané zpomalení světové ekonomiky.

Orbán podle ČTK rovněž ohlásil sérii daňových a finančních benefitů, které pomohou rodinám s dětmi. Rodiny s nejméně dvěma dětmi prý získají možnost dotovaných půjček k pořízení bydlení či příspěvků na nákup většího rodinného vozu a žena, která bude vychovávat nejméně čtyři děti, bude osvobozena od daně z příjmu. »V Evropě se rodí méně a méně dětí. Odpovědí Západu je přistěhovalectví. Za každé chybějící dítě přijde nové a čísla budou zase v pořádku. My ale o čísla nestojíme, my potřebujeme maďarské děti,« řekl populistický premiér bez ohledu na kontext doby, v níž žijeme. »Tohle je naše odpověď Maďarům, ne přistěhovalectví,« dodal k chystanému podpůrnému programu. Na rozdíl od pronásledování oponentů nejen na akademické půdě a dalších mj. i ústavních přešlapech se o podpůrném programu zmanipulovaná maďarská masmédia jistě budou šířit v co nejzářivějších barvách. O protestech v Budapešti přitom podle reportáží zahraničních médií ta domácí musí sveřepě mlčet.

(rj)