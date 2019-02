V Itálii masové protesty proti pravicové vládě

V centru Říma se v sobotu na demonstraci svolané velkými odborovými svazy sešly statisíce lidí protestujících zejména proti hospodářské politice současné vlády. Informovala o tom agentura ANSA.

Kromě odborářů se do protestu zapojili i příznivci opoziční Demokratické strany (PD) a studentské svazy. Podle organizátorů přišlo na 200 000 lidí.

Demonstranti se seskupili na centrálním náměstí Piazza della Repubblica a jejich zástupy se táhly až k bazilice svatého Jana Lateránského, uvedla agentura APA. Řada lidí měla transparenty s hlavním heslem demonstrace: »Futuro al lavoro« (Budoucnost v práci). Vůdcem protestu, který svolaly velké odborové svazy CGIL a CISL, je nový šéf prvně jmenované centrály Maurizio Landini. Ten je hlasitým kritikem pravicově populistické vlády složené ze zástupců protestního Hnutí pěti hvězd a extrémně nacionalistické euroskeptické a protiimigrační Ligy.

Takhle se demonstruje!

K účastníkům kromě Landiniho promluvili také Annamaria Furlanová z CISL a Carmelo Barbagallo z odborové organizace UIL. S účastníky vyjelo do Říma 12 mimořádných vlaků a 1300 autobusů a část demonstrantů dopravilo několik letů nízkonákladových společností.

Akce se konala za pěkného počasí a panovala na ní podle AFP dobrá nálada. Demonstranti požadovali, aby kabinet přijal opatření k posílení hospodářského růstu a zaměstnanosti a aby snížil daňovou zátěž. Kritizovali také vládní plán zavedení nepodmíněného příjmu 780 eur, který podle nich sníží motivaci lidí hledat si práci.

Hlavním požadavkem demonstrantů byly vládní i soukromé investice a ambicióznější reformy než ty, které provádí současná vláda. Podle odborářů kabinet neinvestuje dostatečně. Landini připomenul, že za minulých deset let se investice snížily o 30 %.

Vystoupit z virtuální reality

»Vláda musí změnit směr, jsme jednou nohou v recesi. Vláda musí vystoupit z virtuální reality a zajímat se o naši pracovní realitu,« řekla Furlanová.

Odboráři mají podle ČTK za to, že současná populistická vláda je přehlíží. »Je příznačné, že vicepremiér má čas na to, aby se sešel s oponenty vlády sousední země, ale nemá čas sejít se s domácí opozicí, tedy s odboráři,« řekl Landini. Reagoval tak na setkání Luigi Di Maia se zástupci tzv. hnutí žlutých vest ve Francii. Žluté vesty v sobotu už potřinácté demonstrovaly ve francouzských městech – dohromady jich vyšlo do ulic na 12 000.

Sobotní italská demonstrace se označuje za největší mobilizaci italských odborů od manifestací, jež se konaly na přelomu let 2014 a 2015 kvůli reformám tehdejšího premiéra Mattea Renziho.

Organizátoři původně tvrdili, že do římské akce se zapojí také zástupci italské odnože francouzského hnutí žlutých vest. Jejich shromáždění ale bylo nakonec zrušeno na příkaz prefektury, která se obávala násilností. Zástupci žlutých vest mají ještě radikálnější požadavky než odboráři a chtějí mj. snížení spotřebních daní z paliva, ale také zestátnění bank a pojišťoven nebo nerealistické vystoupení Itálie z Evropské unie.

(rj)