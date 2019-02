Ilustrační FOTO - Pixabay

Centrum čínské medicíny v hradecké nemocnici skončí

Centrum tradiční čínské medicíny (TCM) ve Fakultní nemocnici Hradec Králové kvůli legislativě k 28. únoru končí. Funguje od září 2015.

»Před několika lety jsme rozběhli spolupráci s čínskou stranou, snažili jsme se, aby to vyhovovalo i potřebám české tradiční medicíny. Ukazuje se, že to není především z legislativních důvodů dále provozovatelné. Současná legislativa neumožňuje působení čínských specialistů ve státních zařízeních, proto u nás TCM musí skončit. V každém případě fungovalo, splnilo nějaký účel testování, ukázali jsme si, co je, či není možné,« řekl ČTK ředitel nemocnice Vladimír Palička.

Provázanost fakultní nemocnice s ambulancí čínské medicíny kritizovala Česká lékařská komora a další odborné lékařské společnosti. Označily za nevhodné směšování alternativních metod s medicínou založenou na důkazech.

Ministerstvo zdravotnictví připravuje zákon o léčitelství, v současné době je v meziresortním připomínkovém řízení. »Zákon dává léčitelským službám pravidla, která umožní jejich legální poskytování v České republice a přinesou vysokou ochranu pacientům -klientům, kteří tento alternativní způsob léčby vyhledají,« uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Zájemci o metody TCM se budou moci od března obrátit na vedoucího centra Františka Musila, který bude nadále poskytovat akupunkturu, nebo mohou kontaktovat Nadační fond na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ v Praze.

Z vyjádření vedení nemocnice vyplynulo, že zájem o ambulanci čínské medicíny postupně klesal a provoz centra působil finanční ztrátu. »Léčbu metodami TCM si pacienti platili sami, přesto při provozu centra vznikla ztráta v řádech několika stovek tisíců korun ročně. S žádostí o vyrovnání už nemocnice oslovila fond Tradiční čínské medicíny,« řekl mluvčí nemocnice Jakub Sochor.

Královéhradeckým centrem prošly 3000 pacientů, jimž specialisté pomáhali především s různými typy chronické bolesti. Nabízeli metody prevence, vyšetření a léčby tradičního čínského lékařství, například akupunkturu.

(jad)