Lži v přímém přenosu

Nejednejte s námi svrchu, tak přesně tato věta a mnohé další, možná i peprnější, zněly na jednání Zastupitelstva Zlínského kraje. Jak jinak by mohl reagovat zdravotní personál na vystoupení hejtmana Čunka a jeho nohsledů.

Zdravotní sestry přišly ve velkém počtu hájit svá práva a také ukázat, že se jen tak neleknou. Znechuceny odvoláním ředitelky Merghentálové se pustily do boje s nespravedlností a to, že se přidaly sestry z Krajské nemocnice T. Bati, ukazuje, že zdravotnictví ve Zlínském kraji není v pořádku. Hejtman Čunek mlžil, seč se dalo. V mnoha případech jsme byli svědky lží v přímém přenosu.

Sestrám bylo slíbeno navýšení platů, ale zatím je vše jinak. Byly jim v mnoha případech odebrány i benefity. Dodnes neznají své platové tarify a o kolektivní smlouvě se jim může jen zdát. A tak visely ve vzduchu otázky, na které chtěly sestry odpověď. Ovšem známá taktika hejtmana ve stylu »zeptej se mě, na co chceš, já ti na co chci, odpovím« byla více než jasná. To, že jeho vystoupení jsou hrou monologů, již víme všichni.

V této bouřlivé situaci vystoupili se svými příspěvky jak odborářky, tak i radní města Kroměříže. Konfrontace odborářek s Mgr. Štěpánkovou, členkou představenstva, byla opravdu velmi vyhrocená. Bylo více než zjevné, že vrchnost je ve shodě - a tak co se starat o personál. Trefně danou situaci zhodnotila předsedkyně Odborového svazu pracovníků ve zdravotnictví a sociální péči paní Žitníková. Ta se zaobírala pracovně-právními otázkami.

Svým vystoupením zvedla hejtmana ze židle poslankyně Marie Pěnčíková, která se dotkla uzavřených poradenských smluv. Europoslankyně Olga Sehnalová stejně jako její předřečníci podpořila zdravotníky a ťala do živého, když komentovala noviny Okno do kraje, kde by také rádi prezentovali své články zastupitelé z řad opozice, ale není jim to umožněno. Svými vystoupeními podpořili zdravotníky také krajští zastupitelé z řad KSČM, ČSSD, ANO, SPD a mnozí jiní, kteří mají všech pět pohromadě.

Teď ovšem něco k názvu článku. Když se zdravotníci dovolávali přítomnosti a odpovědí MUDr. Maráčka, který je předsedou představenstva nemocnic ve Zlínském kraji, bylo jim i členům zastupitelstva sděleno, že je vrtulníkem na Lysé hoře, neboť slouží jako záchranář a že se snad něco stalo. Ovšem v podvečerních hodinách jsem dostala zprávu, že jednal s primáři v kroměřížské nemocnici. Tedy zase lež.

Pohrdání hejtmana zdravotníky a nakonec i zastupiteli nemá obdoby. Teď bych chtěla ukázat i občanský průkaz od hejtmana, abych věřila, že se jmenuje Čunek. Pokud tedy zase nemá občanky dvě.

Eva BADINKOVÁ, krajská zastupitelka Zlínského kraje a kandidátka do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)