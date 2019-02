Dvojí kvalita potravin?

Vozí se k nám horší potraviny než například do Rakouska či do Německa nebo do Francie? Omlouvám se za jájismus, ale já bych řekla, jak které. Samozřejmě o takové masové konzervě či jogurtu nemůže být vůbec řeč. Měla jsem možnost ochutnat různé potraviny v různých zemích a opravdu tam ten rozdíl byl. Jogurt chutnal tak, jak má dle mě chutnat, a ne jako škrob s hromadou dochucovadel, a v masové konzervě je maso, jež reklamují na etiketě obalu oproti ČR.

Ovšem některé potraviny jsou dle mého názoru záměrně »poškozovány« jen za účelem většího zisku, kdy prodejci nakupují ovoce a zeleninu v akcích, pak to nechají hezky proležet někde hluboko ve skladech a až vydají to, co potřebují, tak jde na řadu tady to zboží. Po řidičích neustále šlapou, aby bylo zboží včas ve skladu, jakmile se kamion zpozdil, už bylo zle. Jednou, ne naší vinou, nám namrzlo hroznové víno, zavolali si nás (mě a mého kolegu) do skladu a upozornili nás na vzniklý skutek, že zboží je namrzlé a musíme to zaplatit. Řekli jsme, že když to budeme platit, tak si to okamžitě nakládáme zpět na návěs a vyhodíme to sami. Bylo nám odpovězeno, že v žádném případě, protože toto zboží dají do akce, on si to někdo koupí a dle toho se bude vypočítávat finální částka k zaplacení pro nás jako pro řidiče.

Co z tohoto článku plyne? Prosím nekupujte nažloutle-světle hnědé či nahnědlé hroznové víno, je to určitý proces hniloby a toto zboží není dobře uzrálé, ale tak zvaně zkažené. Nekupujme takové zboží, ukažme těm, co jen hrabou peníze a nezáleží jim na člověku, že takhle s námi zacházet nebudou!

Anna VACULÍKOVÁ, kandidátka do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)