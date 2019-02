Samozvaný štváč Guaidó

Svět se zbláznil. Jeden stát za druhým uznává samozvaného »prezidenta« Juana Guaidóa, který k tomu, aby se z pozice předsedy venezuelského parlamentu mohl označit za alternativní hlavu státu, potřeboval v parlamentních volbách získat pouhých šest procent. Stojí za ním ale koalice tzv. opozičních stran, a tak si myslí, že z tohoto titulu může cokoli. Třeba i zvát Američany k vojenské intervenci a okupaci vlastní země. Tady ale narazil!

Že nemůže rozhodovat o americké vojenské intervenci do Venezuely, ho musel upozornit i člen americké Sněmovny reprezentantů Ro Khanna. Guaidó v pátek řekl, že je připraven povolit americkou vojenskou intervenci, bude-li to nutné. »Pane Guaidó, vy americký vojenský zásah povolit nemůžete, to může učinit jenom Kongres (USA),« vzkázal mu demokratický kongresman Khanna. Dodal, že ani prezident, ani úředníci ministerstva obrany nemají právo rozhodovat o tom, zda se USA mají zúčastnit vojenských konfliktů.

V neděli ve Venezuele začalo plánované vojenské cvičení tamní armády. Potrvá do 15. února a jeho smyslem je posílit obranyschopnost armády. Přípravných a plánovacích akcí se zúčastnil dosavadní skutečný prezident země Nicolás Maduro Moros.

Právě postoj armády k politické krizi se považuje za zásadní. Podle zběhlých vojáků a analytiků roste nespokojenost s Madurem i v armádě. Poslušnost mu nově odepřel další z důstojníků, vojenský lékař, plukovník Rúben Paz Jiménez. Před týdnem se proti Madurovi postavil také generál letectva Francisco Yánez.

Maduro si totiž nepomáhá tím, že nechce pustit do země kamiony s humanitární pomocí. Podle něj jsou tyto dodávky právě záminkou k zahájení americké invaze. Teď je na něm, aby mu uvěřilo i těch 230 000 Venezuelanů, kteří trpí hlady.

Výše zmíněný údaj je zajímavý hned z několika hledisek. Ve 30milionové zemi se totiž může zdát docela zanedbatelný (pomineme-li tedy, že odsud odešly už tři miliony lidí), tím spíš, že jen v takové 10milionové České republice je lidí pod hranicí chudoby víc a nikdo tu kvůli tomu nevyhrožuje invazí. Rozhodně ale zmiňovaný údaj z Venezuely bude podhodnocený, protože s ním přece přišel sám Guaidó…

Mimochodem, Guaidóa pozval na návštěvu ČR i prezident Miloš Zeman. Mnoho lidí, zejména jeho voličů, to překvapilo. Mě tedy ne. O Zemanových ostrých protisocialistických postojích (ať vůči Kubě či Venezuele) vím už dávno - nikdy je totiž neskrýval. Takže žádný obrat.

Roman JANOUCH