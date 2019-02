Izraelský premiér Benjamin Netanjahu. FOTO - Haló noviny

Svůj k svému

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který doufá ve znovuzvolení v nadcházejících dubnových volbách, se v předvolební kampani inspiroval americkým prezidentem Donaldem Trumpem a využil jeho oblíbenosti v židovském státě.

Jeho strana Likud zveřejnila obří plakáty, na kterých jsou oba státníci spolu a rovněž spustila každotýdenní pořad na internetu, ve kterém chce bojovat proti takzvaným fake news, tedy falešným zprávám. Informovala o tom agentura AP.

Zatímco podpora Trumpa mezi Američany v posledních měsících poklesla, Izraelce si získal zejména tím, že v prosinci 2017 oznámil uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele. Následně tam Američané loni v květnu přesunuli z Tel Avivu svou ambasádu. Izraelci rovněž pozitivně hodnotí, že USA odstoupily od jaderné dohody s Íránem, zavedly proti této zemi sankce a zároveň odhodlaně hájí Izrael na mezinárodní scéně.

»Tato administrativa, nejen Trump, je tou nejvíce přátelskou k Izraeli od roku 1948,« říká bývalý izraelský velvyslanec v USA Michael Oren. »Netanjahu jen reaguje na současný celosvětový trend, kdy lidé, kteří žijí v nejistotě, chtějí silné vůdce,« dodává.

Netanjahu a Trump spolu mají velmi silný osobní vztah. Izraelskému premiérovi se líbí postoje amerického vůdce k dění na Blízkém východě a nejde jen o Írán, ale rovněž o palestinskou otázku či výstavbu židovských osad na okupovaném Západním břehu Jordánu. Na rozdíl od chladných vztahů mezi oběma zeměmi během osmileté vlády prezidenta Baracka Obamy se nyní situace změnila a Netanjahu chválí Trumpa téměř na každém kroku. A pokud jde o jeho skandály, raději se k nim nevyjadřuje, nebo i Trumpovy kritiky napomíná.

»Netanjahu je člověk, který ví, jak se učit od ostatních a napodobovat je. Dělá to poslední dva tři roky od chvíle, kdy Trumpova popularita začala růst,« řekl agentuře AP Nahum Barnea, jeden z vlivných izraelských komentátorů. Jak dodal, ve vyjadřování před domácím publikem je předseda izraelské vlády často dokonce i tvrdší.

Devětašedesátiletý Netanjahu stojí v čele izraelské vlády od března 2009, premiérem byl také tři roky od roku 1996, kdy se stal ve svých 46 letech nejmladším premiérem v historii Izraele. Policie Netanjahua vyšetřuje v několika korupčních kauzách a v prosinci doporučila, aby byl obviněn.

Volby se mají konat 9. dubna. Průzkumy sice stále dávají naději na vítězství Netanjahuově straně Likud, avšak ukazují také rychlý nárůst přízně veřejnosti někdejšímu náčelníkovi generálního štábu armády Bennymu Gancovi. Podle průzkumů z konce ledna, poté co Ganc oznámil společnou kandidátku své strany Nezlomný Izrael se stranou Telem exministra obrany Mošeho Jaalona, by tyto dvě strany získaly ve 120členném parlamentu společně 21 křesel, jen o devět méně než Netanjahuova strana Likud. Na otázku, koho by si přáli za premiéra, se vyslovilo 36 % pro Netanjahu a 35 % pro Gance.

(čtk)