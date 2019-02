Ilustrační FOTO - Pixabay

Záhadné bahno na nejnovějším ostrově

Vědci amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) se poprvé vylodili na jednom z nejnovějších ostrovů na světě. Zjistili, že jeho povrch, který se nad mořskou hladinu zvedl teprve před třemi lety, je nyní pokrytý lepkavým, záhadným bahnem, ale také osídlený vegetací a ptáky, napsal zpravodajský server The Guardian.

Nový sopečný ostrov se vynořil v oceánu poblíž souostroví Tonga před třemi lety. Je jedním z pouhých tří ostrovů, které se objevily během posledních 150 let a přežily více než jen několik měsíců. Dan Slayback z Goddardova vesmírného letového střediska NASA nesmírně toužil toto odlehlé místo navštívit, protože vědci zatím mají jen kusé informace o tom, jak a proč vznikají nové ostrovy. Tým NASA ostrov nejprve sledoval s využitím satelitních snímků a v říjnu loňského roku se na něj poprvé vypravil. Nyní Slayback popsal, co na místě nalezli, na blogu NASA. Ostrov se vynořil sopečnou činností z okraje podmořského sopečného kráteru počátkem roku 2015. Zatím zůstává nepojmenovaný, i když se o něm občas mluví jako o Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, což jsou názvy okolních ostrovů. Slayback a jeho tým se vylodili na ploše, která na satelitních snímcích vypadala jako černá písečná pláž. Ve skutečnosti ji tvořil štěrk o velikosti hrášku, který značně znesnadňoval chůzi.

Na ostrově našli první rostliny, které se tu uchytily patrně poté, co sem jejich semena v trusu zanesli ptáci přelétávající nad ostrovem. Zahnízdila tu sova pálená i stovky rybáků černohřbetých. Co ale Slaybacka a jeho tým neustále mate, je světlé, lepkavé, jílu podobné bahno, které ostrov pokrývá. Zatím netuší, co přesně to je, jak to vzniklo a odkud to pochází. »Na satelitních snímcích je vidět světle zbarvený materiál,« řekl Slayback. »Je to světle zbarvené bahno, které je velmi lepkavé. Ale i když jsme ho viděli na vlastní oči, pořád nevíme, co to je, a nemáme jasno ani v tom, odkud to pochází. Protože to není popel.« Tým během své návštěvy na ostrově odebral vzorky hornin na analýzu. Umístil na něj také vysoce přesnou GPS stanici a dron, aby prozkoumal tvar ostrova a zjistil další podrobnosti o tomto neobydleném novém území. Nyní se na základě údajů pracuje na vytvoření trojrozměrné mapy ostrova a Slayback se svým týmem se na něj chystají vrátit - pravděpodobně v příštím roce - aby provedli další průzkum. Podle nynějších odhadů tento ostrov vydrží až 30 let, než se pod tlakem okolního oceánu znovu propadne pod hladinu.

(čtk)