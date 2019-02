Prezident Hasan Rúhání. FOTO - wikimedia commons

Rúhání: Írán odolá americkým sankcím

Davy Íránců přišly v mnoha íránských městech na shromáždění pořádaná ke 40. výročí islámské revoluce. Prezident Hasan Rúhání v projevu na teheránském náměstí Svobody řekl, že Írán odolá americkým sankcím, i když občany kvůli nim čekají problémy.

Rúhání také prohlásil, že Írán bude rozšiřovat svou vojenskou kapacitu, byť se mu v tom nepřátelské státy snaží zabránit. »Nežádali jsme a nebudeme žádat o povolení vyvíjet různě typy raket a půjdeme nadále cestou rozvoje naší vojenské síly,« řekl Rúhání před desítkami tisíc účastníků shromáždění.

Revoluce dospěla do 40. roku

Státní televize vysílala reportáže a na záběrech bylo vidět lidi s íránskými vlajkami provolávat smrt Izraeli a Americe. »K úžasu Ameriky dospěla revoluce do svého 40. roku,« stálo na jednom z transparentů. Lidé přišli na shromáždění v mnoha městech často s portréty revolučního vůdce Rúholláha Chomejního.

Armáda do průvodů jako každý rok začlenila přehlídku své techniky, zejména raket domácí výroby. Íránci mají k dispozici obranné rakety s doletem i 2000 kilometrů a jsou jimi schopni zasáhnout úhlavního nepřítele, tedy Izrael, a také americké základny v regionu.

Velitel elitní jednotky revolučních gard Al-Kuds Kásem Solejmání přišel na shromáždění v jihoíránském Kermánu. Brigádní generál Hosejn Salámí, který je druhým nejvyšším mužem gard, v projevu ujistil, že Írán své ozbrojené síly působící v regionu nestáhne. O omezení vojenského vlivu Íránu usilují USA a další země. »Nepřítel po nás nemůže žádat, abychom odešli z této oblasti. To on musí odejít. Budeme pomáhat muslimům kdekoli na světě,« sdělil Salámí. Írán je zapojen do konfliktu v Jemenu a v Sýrii, podporuje ale také libanonský Hizballáh.

Brigádní generál Ramezán Šaríf, který působí jako mluvčí gard, pohrozil, že Írán tvrdě potrestá všechny, kdo by na něj zaútočili. »Islámský Írán dosáhl úrovně, kdy je schopen ochránit své hranice účinnými vojenskými prostředky a tvrdě potrestat jakéhokoli útočníka,« řekl podle ČTK Šaríf na jednom shromáždění.

Íránci slaví revoluční události z roku 1979 vždy více než týden. Začínají 1. února, na který připadá výročí příjezdu Chomejního z exilu. Otce revoluce Chomejního nahradil v čele státu současný duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí.

Ilustrační foto - wikimedia commons

Hospodářské trable

V důsledku obnovených amerických sankcí čelí nyní Írán hospodářským problémům. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa vloni odstoupila od mezinárodní dohody o íránském jaderném programu s tím, že prý není účinná, ve skutečnosti to bylo ale natruc předchozí administrativě Baracka Obamy, která dohodu podepsala. Trumpovy Spojené státy pak obnovily sankce.

»Íránský národ má a bude mít (kvůli sankcím) určité problémy, my si ale pomůžeme navzájem a překonáme je,« řekl v Teheránu Rúhání.

(rj)