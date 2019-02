Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip při projevu. FOTO – Miloš SKÁCEL

EU má poslední šanci

Evropská unie má poslední šanci se změnit, jinak zanikne. O tuto změnu půjde v nadcházejících evropských volbách. To řekla vedoucí kandidátky KSČM – Česká levice společně! Kateřina Konečná na setkání s občany v Domě kultury města Ostravy.

»Nejsme spokojeni s tím, v jakém stavu se Evropská unie nachází. Chceme-li ji měnit, musíme ji měnit z Evropského parlamentu. Proto je důležité jít k těmto volbám,« řekla na shromáždění s několika stovkami občanů Konečná.

Podle jedničky komunistické kandidátky se bude Evropa i svět v příštích letech prudce měnit. A změnit se musí i Evropská unie. »EU má poslední šanci, aby se reformovala. Aby zabránila existenci daňových rájů, a to i na svém území. Aby přestala dávat peníze na militarizaci a přesunula je do něčeho smysluplného,« zdůraznila Konečná. Podle ní k takovým smysluplným projektům patří investice do pracovního trhu a projekty na snižování regionálních a sociálních rozdílů. »Nůžky mezi bohatými a chudými, ale stejně tak i mezi jednotlivými regiony, se nebezpečně rozevírají. To vy v Ostravě dobře víte,« oslovila přítomné Konečná.

Zároveň podrobila ostré kritice současnou Evropskou komisi vedenou Jean-Claudem Junckerem. »My, komunisté, tuto Komisi nevolili. Je to Komise, která jedná jen s nadnárodními korporacemi a na občany kašle. Proto je důležité dostat do Evropského parlamentu lidi, kteří se nebojí. A komunisté se nebojí zařvat,« ujistila Konečná.

Na dotaz z publika, jak se Evropská unie a dění v Evropském parlamentu přímo dotýká života lidí v ČR i v Moravskoslezském kraji, lídryně levicové kandidátky odpověděla: »Je třeba si uvědomit, že polovina legislativy, kterou projednává česká vláda ve Strakově akademii, se zrodí v Evropském parlamentu. Pokud nadáváme, že za něco může Brusel, máme často pravdu, ale je třeba k tomu dodat: můžeme si za to i sami, protože jsme do toho Bruselu nedokázali poslat lidi, kteří by za nás, naše zájmy, bojovali,« uvedla Konečná. Dobrým příkladem je podle ní i zmíněných 13 miliard eur, které chce současná evropská reprezentace poslat na vojenský výzkum. Pokud se podle Konečné v europarlamentu sejde dost rozumných a poctivých lidí, může se povést těchto 13 miliard přesměrovat jinam – třeba do politiky snižování rozdílů mezi bohatými a chudými regiony. »A pak byste zde, v Moravskoslezském kraji, toto rozhodnutí bezprostředně a velmi silně pocítili, to vás ujišťuji. Není jedno, kdo tam v Bruselu za Českou republiku sedí. Rozhodnutí tam přijatá ovlivní i váš život,« řekla na shromáždění s občany Kateřina Konečná.

Jedničku komunistické kandidátky v sále Domu kultury města Ostravy podpořil i předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip či předseda krajského výboru KSČM Josef Babka. »Kateřina Konečná ve svém prvním volebním období v Evropském parlamentu obstála. Proto jsem rád, že znovu vede kandidátku,« řekl Filip. Také Konečná věří, že všichni europoslanci KSČM v uplynulém období splnili svůj úkol poctivě. »Byli slyšet. A jednali jako hrdí Češi. Před nikým se v Bruselu nehrbili,« řekla v diskusi Konečná.

Ještě před setkáním s občany se skupina politiků KSČM setkala i s vedením OKD a Sdružením pro rozvoj Moravy a Slezska. »Řešili jsme především uhlí, či přesněji ‚dobu po uhlí‘, jak u nás říkáme. Shodli jsme se, že naše strana podporuje postupný útlum těžby tak, aby končil kolem roku 2030. Diskutovali jsme také o tom, jak zabránit negativním dopadům na moravsko-slezský region v případě, že by se setkaly dva negativní jevy – útlum těžby uhlí a problémy ArcelorMittal,« řekl Haló novinám Babka.

Volby do Evropského parlamentu se v ČR budou konat 24. až 25. května. KSČM pro tyto volby vytvořila společnou kandidátku s levicovými stranami, jako jsou SDS či KSČ. Nese název KSČM – Česká levice společně!

(ste)