Ilustrační FOTO - Haló noviny

Dopravní obslužnost je služba

Informační šum v podání Lidových novin nebo »pan král« odvolal, co odvolal a slíbil, co slíbil? Tak nějak lze chápat dění kolem plánovaných vládních škrtů.

Na jednání koaliční rady upozornila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) na riziko výrazného růstu rozpočtového schodku v roce 2020 a navrhla jako řešení razantní škrty na všech ministerstvech. Nejvíce by se mělo ušetřit na dopravě, až 9,5 miliardy korun. Kvůli takovému škrtu by podle ministra dopravy Dana Ťoka (ANO) možná nebyl stát schopen dokončit některé rozestavěné projekty. »Beru ten materiál jako vstup do debaty,« řekl.

Podle informací v Lidových novinách by téměř třetina – 3,142 mld. – šla ušetřit na podpoře regionální železniční dopravy. Že by to nebylo dobré řešení, dokazuje i reakce náměstka hejtmana Ústeckého kraje pro dopravu Jaroslava Komínka (KSČM). »Odmítám návrh, jak zajistit prostředky do rozpočtu republiky na úkor krajů, jejich obyvatel a regionálních tratí. Když pominu, že dotace od státu jsou smluvním závazkem a já nikdy nebudu souhlasit, aby Ústecký kraj od smlouvy odstoupil, jedná se o zcela nekoncepční krok, který by poškodil strukturu dopravní obslužnosti. Navíc použít jako argument ztrátovost dopravy je jasným faulem. Na dopravní obslužnost nelze pohlížet jen z ekonomické perspektivy, ta je především službou státu vlastním občanům. A je jen smutným dovětkem, že vláda s velkou slávou zavedla v září minulého roku populistické slevy, aby za pár měsíců přišla s návrhem na faktické zrušení třetiny drážní dopravy,« uvedl s tím, že bude v tomto duchu iniciovat usnesení dopravní komise Rady Asociace krajů ČR.

Náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro dopravu Jaroslav Komínek.

Sama ministryně to buď pochopila také, nebo celá věc byla trochu jinak. Odmítla totiž spekulace o tom, že se vláda chystá krátit dotace krajům na dopravní obslužnost. »Vůbec nic takového nebylo nikdy na pořadu dne. Já jsem se nikdy na toto téma takhle nevyjádřila. Tento příspěvek se začal poskytovat krajům v ekonomicky problémových letech, je na to uzavřené memorandum a na tom se nebude nic měnit. My s tím počítáme v rozpočtu,« uvedla.

Schillerová na koaliční radě vyzvala ostatní ministry k hledání úspor v souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2020. Konkrétní návrhy od nich čeká na dalším jednání koaliční rady, které by se mělo uskutečnit začátkem března.

(zku)