Ilustrační FOTO - Pixabay

Objem zakázek i jejich ceny dál stoupají

Objem zakázek, které veřejní investoři zadali stavebním firmám, v lednu vzrostl meziročně o 2,4 procenta na 13,1 miliardy korun. Počet zakázek se zvýšil zhruba o desetinu na 401. Největším zadavatelem byl ČEPS se zakázkami za 3,1 mld. Kč. Hodnota nově vypsaných zakázek vzrostla téměř o čtvrtinu.

Vyplývá to z údajů společnosti IS. »Data z aktuální analýzy potvrzují pokračující růst tuzemského stavebního trhu v sektoru veřejných stavebních investic,« uvedl analytik stavebního trhu společnosti IS Ivan Vrhel. Srovnávací základna z loňského roku je poměrně vysoká, loni byla hodnota zadaných stavebních zakázek nejvyšší od roku 2009.

Hodnota zadaných zakázek na pozemní stavby v lednu klesla meziročně o procento na 2,4 mld. Kč. Na inženýrské stavby, tvořené hlavně dopravní infrastrukturou, se hodnota zakázek zvýšila o 3,2 % na 10,7 mld. Kč. Necelá třetina zadaných zakázek byla spolufinancovaná z evropských dotací.

Jedna zakázka překročila miliardu korun. Šlo o modernizaci dálnice D1 v úseku Soutice - Loket za 1,43 mld. Kč. Ředitelství silnic a dálnic ji zadalo firmě Eurovia. Za celý loňský rok veřejná správa zadala 19 miliardových zakázek za 40,4 mld. Kč.

Největší objem zadaných zakázek patřil v lednu firmě Eurovia CS, která získala 13 zakázek za 378 mil. Kč. U dalších tendrů za 1,56 mld. Kč bude mít podíl díky účasti ve sdružení s jinými firmami.

»Hodnota zadaných zakázek roste i v důsledku pokračujícího růstu nabídkových cen. Ceny v soutěžích v lednu dosáhly v průměru 101,2 % úrovně cen předpokládaných. U zakázek na pozemní stavby byly o procento nižší, u zakázek na inženýrské stavby byly o 1,7 % vyšší,« doplnil Vrhel. Proti lednu 2018 byly nabídkové ceny firem proti předpokládaným vyšší o devět procentních bodů.

Hodnota nově vypsaných zakázek v lednu meziročně vzrostla o 22,6 % na 10,7 mld. Kč. Objem zakázek v pozemním stavitelství meziročně klesl o 4,5 %, v inženýrském stavitelství vzrostl o dvě pětiny.

Veřejné zakázky měly předloni na celkových tržbách stavebních firem podle Českého statistického úřadu podíl 32,6 %, což bylo nejméně od roku 1996. Naopak nejvíce to bylo v roce 2002 (55,1 %).

(ici)