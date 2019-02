Ilustrační FOTO - Haló noviny

Pochybné priority hlavního města trvají

Na nudu si v Praze málokdo může stěžovat. Z mnohého ale často bolí hlava. V programovém prohlášení nové rady hlavního města zaráží kromě mnoha nejasných formulací priorita číslo 1 – urychleně projednat a schválit takzvaný metropolitní plán Prahy, tj. umožnit soukromým investorům zastavovat a nepřiměřeně zahušťovat výstavbu takřka všude a dál tak zhoršovat beztak už dost zdevastované životní prostředí, včetně pražské památkové rezervace.

Při čtení kapitoly doprava člověka napadá: na magistrátu snad musí mít tiskárnu peněz! Prý to nebude tak horké. Slibovaná rekonstrukce zchátralého kubistického Libeňského mostu se odkládá na příští volební období. To aby se pak zjistilo, že dnes už jediný most v Evropě i ve světě v kubistickém slohu musí být stržen, jak se o to pražští radní snaží od velké povodně 2002? Dočítáme se, že slib uchovat nádhernou budovu Transgas v brutalistním slohu nedaleko Václavského náměstí nahrazuje souhlas s její demolicí. Tedy, demoliční výměr nabyl právní moci, nikdo se neodvolal. U nejžhavější potřeby, zásadního urychlení oprav silnic a zvláště mostů, se předpokládá jen mírné zlepšení.

Zajímavé je vyjednávání vedení Prahy s premiérem Babišem o případném prodeji pozemků v Letňanech pro výstavbu vládní čtvrti. Prý se tak sníží náklady na ústřední státní správu. Že by okrajová část Prahy, byť blízko stanice metra, byla vhodná pro postavení nové vládní čtvrti? Pokud se ale vláda zaváže Praze zaplatit stavbu chybějící části městského okruhu Pelc Tyrolka – Štěrboholská za asi 50 miliard korun a některé další potřeby Prahy, bude vláda oškubána jak ta pověstná slepice a mimopražské regiony pořádně naštvány. Nevole vůči rozmařilé Praze v zemi roste. Že by šlo v případě vlády o péči řádného hospodáře? Navíc proskakují zprávy, že většinu pozemků potřebných pro případnou vládní čtvrť nevlastní hlavní město, ale soukromníci…

Lobuje se, lobuje

Lobuje se intenzivně a často v rozporu s prioritami, včetně snahy prosadit vrácení tramvají do horní části Václavského náměstí. Stoupenci tohoto záměru by tramvaje nejraději viděli na celém Václavské náměstí, mnozí i na Příkopech a na Národní třídě. Že se tam v rámci výstavby metra v letech 1980-85 podařilo prosadit pěší zónu? Prý to byla chyba!

Ilustrační FOTO - Haló noviny

Tramvajová trať je jistě významný městotvorný prvek, leč ne všude. Dráty napájecího vedení ozdobou historického Václavského náměstí určitě nebyly a nebudou, stejně jako její, byť snížený hluk a vibrace. Praxe ve světě je různá: někde tramvaje vyhání z historických center měst, jinde je tam vracejí.

Nejvyšší nájemné v Praze se údajně vybírá na Příkopech. Jde o plnohodnotnou pěší zónu. Na Václavském náměstí je pěší zóna nekvalitní: aut místní obsluhy tam jezdí tolik, že se pěší zóna ztrácí. Zatímco na Příkopech auta parkovat nesmí, na Václavském náměstí se parkuje při chodnících. Stav Václavského náměstí je prý neutěšený. Leckde prý hospodaří různé mafie, slušný občan Prahy se tomuto místu pokud možno vyhýbá. Přehnané? Nevím. Pokud ale šílené restituce a transformace 90. let umožnily restituentům a privatizátorům z centrální Prahy 1 vystěhovat dvě třetiny obyvatel, ze sousední Prahy 2 víc než polovinu obyvatel, marasmus umožnil v centru Prahy obrovskou kriminalitu včetně pevného usazení se kmotrů v oblasti Václavského náměstí, pak se nelze divit. Navrácení tramvají na Václavák kmotry samozřejmě z lokality nevytlačí.

Václavské náměstí má nyní chloubu – opravené Národní muzeum. Starou bolestí je krutá Severojižní magistrála, která jej obepíná. Má v zásadě jen dvě řešení: buď ji za mnoho miliard korun zakopat pod zem, ne ale jen v oblasti Václavského náměstí, jak se koketuje, ale od Opery až k Nuselskému mostu, nebo ji zúžit na dva krát dva pruhy a z komunikace dálničního typu udělat běžnou městskou ulici. Nutnost jejího zúžení naráží na silný odpor motorizované veřejnosti. Měla se zúžit po zprovoznění Blanky, ale nestalo se tak ani více než tři roky poté. Znáte to: Sliby se slibují, blázni se radují!

Velkým problémem je devastace a také přímé bourání památek i na Václavském náměstí. Pražští radní pro kulturu své základní povinnosti neplní. Koho si občané Prahy většinově volí, ten jim vládne.

Záhady výstavby nových tratí

Uplynulých 29 let bylo pro rozvoj tramvajových tratí v Praze tristní. Kromě dokončení rozestavěné tratě Ohrada – Palmovka v roce 1990 a Braník – Modřany v roce 1995 (až!) se Praha dočkala jen páteřní tramvajové trati na Barrandov a dvou krátkých úseků tramvajových tratí k metru Radlická a k Nádraží Podbaba, druhořadých významem. Je jich žalostně málo! Loňské postavení kousku slepé tramvajové trati na Vinohradské u Národního muzea považuji za vytírání očí veřejnosti.

Kapitáni pražské dopravy znají 35 námětů na nové tramvajové tratě, ale jen v rozdělení na ty s projektem, ty bez projektu, ale zanesené do územního plánu Prahy a na ty, které nejsou zaneseny ani do územního plánu Prahy. Porovnat alespoň nahrubo předpokládané přepravní výkony, investiční a provozní náklady, vyvolané investice, odvrácené externality, důležité přestupní vazby? To prý chceme moc! Seznam 35 námětů na nové tramvajové tratě coby koncepci rozvoje tramvajových tratí předložil v září 2017 tehdejší radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) zastupitelům hlavního města. Divil se, že narazil na nepochopení.

Po roce 1989 nerozhodovaly dopravní potřeby či efektivnost výstavby tramvajových tratí, ale co si kdo vyloboval. Někdy nemá prosazovaná tramvajová trať ani dopravní odůvodnění, jindy naráží na ostrou kritiku veřejnosti, viz Dědina. Tím se ale nenechají zviklat. Chcete, nechcete, my vám ji tam postavíme a basta!

Přitom by neměl být problém provést alespoň hrubé vyhodnocení jednotlivých záměrů a sestavit asi pět pásem efektivnosti výstavby chybějících tramvajových tratí a jimi se při nové výstavbě řídit. Diskuse na téma skutečných dopravních priorit hlavního města se ale dnes nepřipouští. Jistě, mohla by vrácení tramvají na Václavák ohrozit.

Záměr vrátit tramvaj na Václavské náměstí ignoruje skutečnost, že Václavské náměstí je díky třem trasám metra a dvěma tratím tramvají velmi dobře obslouženo, zatímco řada sídlišť a dalších oblastí Prahy je odkázána na dopravu autobusy. Nejednou jde doslova o proudy autobusů, ale to je prosazovatelům návratu tramvají na Václavské náměstí jedno.

Vážným problémem je další degradace pěší zóny na Václavském náměstí. Vznik pěší zóny na Václavském náměstí, na Příkopech, v ulici 28. října a na Národní třídě až po Spálenou v letech 1980-85 byl velký krok vpřed, který se ale ne všem líbí. Velká pěší zóna v centru Prahy významně přispěla k prudkému rozmachu cestovního ruchu. Stala se ale také mnohokrát terčem snah o omezení až zrušení. Ti nejotrlejší tam žádají návrat aut, další jen návrat tramvají. Je pravda, že cestování metrem na krátké vzdálenosti zde není dvakrát komfortní. Je pravda, že doplnění tohoto cestování autobusem na zemní plyn nebo elektrobusem či trolejbusem na baterie je řešení mnohem jednodušší a levnější. Je pravda, že by obnova tramvajové trati na Václavské náměstí měla průměrné dopravní využití. Je také pravda, že z hlediska dopravních problémů Prahy je mnohem ožehavější absence tramvajové trati od Národního muzea přes Hlavní nádraží do Bolzanovy ulice. Přivedla by tramvajovou dopravu přímo před odbavovací halu Hlavního nádraží (stávající tramvajová zastávka v Bolzanově je trochu z ruky) a odstranila by závislost dvou částí tramvajové sítě v centru Prahy na jediné spojovací tramvajové trati, vedené ulicemi Vodičkovou a Jindřišskou. Výpadek na této trati z jakéhokoliv důvodu je velice nepříjemný. Tramvajová trať před odbavovací halu Hlavního nádraží má ale citelný problém – zničila by kus Havlíčkových sadů. Tedy, podle některých nejde o park, ale o feťácké doupě. Stav těchto sadů dobrý není. Ale řešit to jejich další redukcí, byť výstavbou tramvajové tratě, je problém.

Detaily

Je pravda, že současné tramvajové tratě umožňují provoz těžkých souprav tramvají s nižším hlukem a vibracemi, než jak tomu bylo před třiceti lety. To ale neplatí pro ostré zatáčky, jaké se předpokládají uprostřed Václavského náměstí. Je také pravda, že tramvaj je kolos. Zdržování se na tramvajové trati je velmi nebezpečný hazard.

Vedení tramvajové trati středem Václavského náměstí by znamenalo pěší zónu zničit. Vedení vždy jedné koleje tramvajové trati v dnešním automobilovém pruhu omezí auta, což se ne všem líbí. Lze zrušit parkování při kraji Václavského náměstí, ale ani to se motoristům nelíbí. Spor se vedl, zda mají být na Václavském náměstí čtyři řady stromů. Podle některých dvě řady stromů stačí. V situaci, kdy jsou letní vedra stále ničivější a stromy jsou kromě vodních ploch tím jediným, co činí bytí v centru Prahy aspoň trochu snesitelným, je to na pováženou.

Padla také obava, že návrat tramvaje na Václavské náměstí zneuctí sochu svatého Václava (ten už toho musel, chudák, vidět a vyslechnout) a omezí možnosti demonstrovat. Prý by se v takovém případě tramvajová doprava odklonila. Nebo také ne.

Jan ZEMAN