Sportovní halu lze využít i ke kulturním akcím.

Pod zvonem u Via Verde

Via Verde je 33 km dlouhá cyklostezka z hraničního přechodu Šejby – Harbach ke koupališti v Horní Stropnici. Mezi šestou (Kraví Hora) a sedmou zastávkou (Dobrá Voda) je v Hojné Vodě Zvon Setkávání. Asi pět kilometrů pod ním je radnice v Horní Stropnici, kde už od roku 1998 starostuje Václav Kučera (KSČM).

Zastupitelem je od roku 1994, kdy se poprvé stal i radním. Koaliční spolupráce funguje po celou tuto dobu v podstatě ve stejném složení, i když v posledních volebních obdobích jeden z partnerů měnil název. Za tu dobu se v obci s 1600 obyvateli mnohé změnilo. Díky svému umístění v pohraničí navázali stropničtí úzkou spolupráci s rakouskou osadou Harbach. »Postavili jsme nové zdravotní středisko, dům pro seniory, v roce 2004 sportovní halu a kolem 30 nových obecních bytů. V současné době tak máme kolem 220 bytů s nájmem přibližně 25 Kč/m2. Při jejich přidělování zohledňujeme potenciální možnost navýšení počtu obyvatel,« připomněl starosta.

Dále se v Horní Stropnici mohou pochlubit třeba nově opravenou školou postavenou v roce 1977, koupalištěm, rekonstrukcí kanalizace nebo barokního mariánského sloupu na náměstí. Nyní se chystají na budovu mateřské školy, kde se už investovalo do venkovních prostor.

Starosta Václav Kučera ukazuje na leteckém snímku, kde je opravené koupaliště.

Venkovní koupaliště se začalo opravovat v prosinci 2009, má však za sebou delší historii. »Kdysi tam bylo koupaliště z panelů, to se v roce 2006 opravilo a udělala se tam betonová vana. Voda v ní však nevydržela čistá po celou sezonu, proto jsme se rozhodli pro další přestavbu. Náklady na opravu přesáhly deset milionů korun, šest a půl milionu pokryla dotace z projektu přeshraniční spolupráce, zbytek zaplatil obecní úřad,« přiblížil Kučera. V létě 2010 pak bazén dlouhý 55 metrů a 25 metrů široký otevřeli, modravě září do dáli a osvěžení v něm během horkých letních dnů najde až 300 lidí najednou.

Turistika je pro obec důležitá

Obec získala peníze i na renovaci cyklotras. Via Verde je cyklistická cesta zážitků, kde hlavním tématem je pojem hranice - fyzické i v hlavách lidí, a úkolem zastávek je »hranice« odhalovat. Stezka zve lidi z obou stran hranice ke sportovní aktivitě a k zamyšlení. Od zmiňovaného Zvonu Setkávání je útulná vyhlídka do Třeboňské pánve a dále na Vysočinu, jižněji na Jevišovickou pahorkatinu, kde zahlédnete páru JE Dukovany, velkou část Vitorazska a přímo na sever lze za unikátní meteorologické situace (zpravidla v dubnu) zahlédnout bílou špičku Sněžky a špičičku Studniční hory. Je vidět Jindřichův Hradec, Křemešník, Javořici, Devět Skal, Melechov, Stražiště, ale také Nové Hrady, Heinrichs a další obce Dolního Rakouska. »Ještě lepší výhled je z nedaleké Kraví hory (953 metrů nad mořem), kde dnes místo bývalé armádní hlásky stojí ocelová konstrukce s vyhlídkovou plošinou ve výšce 24 metrů. Odsud jsou dobře viditelné ostatní vrcholy Novohradských hor - Mandelstein, Vysoká, Tischberg, Aichelberg a Kuní hora. Za zvlášť dobré viditelnosti je možné spatřit i Alpy,« řekl starosta u zvonu zavěšeného v roce 2012 do sluneční brány.

Okolím Stropnicka vede kromě řady turistických cest také historicko-naučná cyklostezka Pamětí Novohradska. Základní okruh dlouhý 46 km spojuje 17 zastávek s panely informujícími o vážné, i o té méně vážné historii jednotlivých míst.

Ojedinělým jevem v nejbližším okolí je národní přírodní památka Tereziino (Terčino) údolí. Parkem vede okružní naučná stezka celkem 5 km dlouhá se 14 zastávkami, které návštěvníka upozorňují na architektonické a přírodní pozoruhodnosti.

V zimě je v okolí obce bohatá možnost vyžití pro běžkaře. Sníh ovšem znamená i úklid. »Obstaráváme to ve čtyřech lidech, dva v traktorech prohrnují silnice a dva se starají o chodníky. Ovšem najdou se tací, kteří mají připomínky k rychlosti – vesměs z řad těch, co si dříve před svým domem sníh nikdy neuklidili…« postěžoval si Kučera.

Horší je to s pracovními příležitostmi, s koncem kasáren, které pak obec získala od státu a prodala soukromé firmě (dodnes se v areálu nic neděje…), zmizely i vojenské lesy a statky. Jistá zemědělská činnost sice funguje stále, ale již s podstatně menším počtem zaměstnanců, a tak se zde za prací musí dojíždět – dopravní obslužnost je naštěstí na dobré úrovni. Pro obec je důležité i to, že zůstává možnost nákupu a návštěv restauračních zařízení. Hospodářsky důležitá je činnost na 600 hektarech obecních lesů. Také to umožňuje přispívat 700 tisíci korun ročně na přilepšení k platům učitelů v základní škole.

Stejně tak důležité je i vyžití v různých spolcích – hasiči, myslivci, sportovci. »Především díky vzorné práci s dětmi se daří omlazovat členské základny. A částečně z toho těží i naše základní organizace, která patří k nejmladším v okrese i kraji,« pochválil si starosta.

(zku)

FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO