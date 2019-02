Zdražení energie

Řada z nás počátkem letošního roku obdržela písemné upozornění od velmi významného dodavatele elektřiny v ČR, které nepotěšilo. Můj dodavatel mi oznámil – »jsme rádi, že nám důvěřujete a odebíráte od nás elektřinu. Máme pro Vás několik zpráv, které souvisí s jejím odběrem: Přepis elektřiny můžete udělat už on-line, Aplikaci ON-LINE pro pohodlnou správu energie, tipy, jak snížit výdaje za energie, přeplatky za energie můžete mít rychleji«. Pak to podstatné - k 1. 1. 2019 zvýšíme cenu elektřiny.

Následuje obligátní formulace – »s našimi zákazníky jednáme na rovinu, a proto bychom Vás rádi seznámili s vývojem cen elektřiny«. Pak následuje oznámení, že moje distribuční sazba je D02d a u tohoto produktu dojde ke zvýšení ceny. V průměru se účet domácnosti za elektřinu zvýší o 8 %, stojí černé na bílém. Přehled původních a nových sazeb najdu na přiloženém listu. Dobrá, mrknu se na list. Zkušenosti mě poučily, že v dnešní době nelze spoléhat na pravdivost rčení, že co je psáno, to je dáno.

Beru do ruky kalkulačku a počítám. V distribuční sazbě BASIC, vysoký tarif, distributor současnou cenu zvýšil o 0,329 Kč za kWh na 1,878 Kč za kWh. To je zvýšení o 21,2 %! Stálá platba se rovněž zvyšuje o 35,816 Kč za měsíc na 107,206 Kč měsíčně. Kalkulačka vypočetla zvýšení o 50,2 %! Znovu přepočítávám údaje, ale výsledek je stejný. Marně si lámu hlavu, jak přišel distributor k oněm osmi procentům. Pohlédnu znovu do letáku. Aha, »v průměru se účet domácností za elektřinu zvýší o 8 %«, stojí v něm. Mám smůlu, nevešel jsem se do průměru.

Málem jsem, v rozrušení, přehlédl další upozornění distributora. Informuje mě, že se »jedná o zvýšení obchodní části ceny. Další složkou ceny je distribuční část, tzv. regulovaná složka, kterou stanovuje Energetický regulační úřad«. Zapomněl připomenout, že v celkové platbě za elektřinu je potřeba započítat ještě třetí část – ostatní poplatky. V druhé části je stanovena stálá platba za rezervovaný příkon podle jističe. V mém případě to představuje 95,59 Kč měsíčně. Ve třetí části platí odběratel další poplatky - daň z elektřiny (34,24 Kč za MWh), systémové služby (92,19 Kč za MWh), činnost OTE (8,39 Kč/měsíčně) a na »podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů – POZE«, čili podporu tzv. solárních baronů. To pro úplné laiky. POZE se počítá buď podle velikosti jističe a počtu fází nebo podle spotřeby elektřiny. Ročně mou domácnost zatíží částkou přes 700 korun.

Nedalo mi to a navštívil jsem kontaktní místo mého dodavatele. Ejhle, chybička se vloudila do korespondence. V položce stálá měsíční platba. Zvýšení není o 50,2 %, ale jen 21,2 %. To jsem si »oddechl«.

Co k tomu dodat? Realita dnešního života mě opětovně přesvědčila, že optimistická vyhlášení vlády jsou těžce konfrontována s každodenní praxí jednotlivců a rodin. A to jsem se věnoval jen jedné, byť významné položce v rozpočtu rodiny. Zvýšení cen v roce 2019 celé řady komodit (nájemné, bydlení, PHM, energie, dovolená, potraviny, hypotéky, doprava…) a inflace se na nás valí každý den z médií. Na prvém místě stojí zájmy vlastníků-akcionářů, až pak zájmy klientů-odběratelů, spotřebitelů čili obyčejných lidí. Ale to je kapitalismus v praxi.

Svatomír RECMAN, zastupitel, Moravskoslezský kraj (KSČM)