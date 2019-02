Díky, Ameriko, díky!

Ještě jednou díky, protože už čtyřikrát jsi nás zachránila. Poprvé v roce 1918, kdy Dekret o míru, jenž přednesl prezident Wilson, dal právo našim národům na sebeurčení, podruhé v roce 1945, kdy vojáci slavné US armády nás zachránili, nás v Praze, Brně, Ostravě a v Černošicích, od běsnících nacivojáků kopajících ve svém posledním smrtelném tanci, potřetí od hrůzného komunismu, v němž lidé museli chodit na brigády, povinně být členy snad dokonce i Svazu blanických rytířů a ženy chodily do práce, ač by jim lépe bylo v kavárnách a kavárničkách u sacherdortů. Díky, Ameriko!

Počtvrté je to dnes. Nebýt Ameriky a jejích prezidentů, nic bychom nevěděli o nebezpečnosti mobilních telefonů Huawei, dodali bychom do zlotřilého Íránu vzduchotechniku pro jeho elektrárny, které by, pokud by byly dostavěny, pak ohrožovaly naše fotovoltaiky, dodávali bychom některé zboží do Ruska, jež se připravuje na to, jak nám uzmout šárecký rybník, ostravské laguny a celé město Brno, které se prý chystá Posseltovým hochům a fräuleinchen uspořádat jeden z příštích svatodušních sjezdů. Díky, Ameriko, díky!

Dnes víme, že když řekneš na něčí adresu své pověstné »ty, ty, ty«, řekneme to ústy svého sociálnědemokratického ministra zahraničí také, když řekneš, že naše pivo pité ze sklenic se pít nedá, protože plechovka je to správné »right«, zavrhneme sklenice, že venezuelský prezident anebo kdokoli jiný v našem světě, kdo se nedokáže správně usmívat či křivit ústa v oprávněném rozhorlení, musí být svržen, půjdeme pomáhat k jeho svržení, protože »když něco dělá Amerika«, je to vždy jenom správné. Proto díky, Ameriko!

Opravdu díky. Amerika totiž nás vede správným směrem, a pokud bychom se neřídili jejími radami či příkazy, došli bychom do bažin, z nichž by nebylo návratu a přiléhající bahno by nás stáhlo s sebou do několikametrové hloubky a nepomohla by nám žádná babička, jako Werichovi v Soli nad zlato.

To přesně náš ministr zahraničí ví. Máme dobrého a odpovědného ministra. Díky i za něj, Ameriko! Kdo jiný by se odvážil ve skorovojenském stejnokroji nastavit hruď tam u Kerčského moře kulkám, které mohly být vystřeleny na něj. Že nebyly? To opět dokazuje, kam až sahá moc našich největších přátel. Proto ještě jednou díky, Ameriko!

Otakar ZMÍTKO