Dluhy a práce

Ekonomové začínají varovat, že dobře už bylo. A že nás čeká stagnace, ne-li ekonomický (držko)pád. Jenže ruku v ruce se dočítám o tom, že desetina obyvatel ČR plave v dluzích, mnozí z nich opakovaně a ve velkém.

Podle statistik Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dluží Češi aktuálně finančním institucím přes 2,2 bilionu korun. Pravda – polovinu z toho tvoří hypotéky na nemovitosti. Ale zhruba 800 miliard je dluh z nebankovního prostředí. To jsou soukromé firmy zajišťující půjčky (za cca 170 miliard), a dluhy u fyzických i právnických osob – firem a exekuce. Slušný balík.

Laik by řekl, že v době, kdy se ekonomicky daří, budou se počty zadlužených lidí snižovat. Jenže dnešní systém je nastavený tak, že když se daří, chceme všechno hned. Proto v posledním roce mělo nějakou půjčku 3,1 milionu Čechů. Z toho 1,93 milionu lidí si vzalo nějaký spotřebitelský úvěr a dalších 506 tisíc lidí dokonce neváhalo splácet hypotéku a k tomu i jeden a více menších půjček.

A to je přesně to, co potřebují zaměstnavatelé. Armádu lidí, kteří budou muset pracovat i za mizerných podmínek, protože bez práce by neměli na splácení půjček. Dnes je běžné, že se firmy na pohovoru ptají, zda žadatel má nějaké splátky. Dlužící člověk je loajální, vděčný za práci a snadněji ovlivnitelný…

Jenže co když ani práce nestačí? Prý až 700 tisíc lidí má dluhy v takové výši, že je nesplatí do konce života. A je jedno, zda jde o vysoké hypotéky, nebo nakumulované spotřebitelské úvěry. Nebo jiné nezaplacené průšvihy a exekuce. Tito lidé si nebudou moci dovolit odejít do důchodu, protože by je dluhy sežraly za živa. Tedy to málo, co povětšinou mají. Jistě je řešením oddlužení, ale na to nedosáhne každý. Osobních bankrotů bývá vyhlášeno jen pár tisíc. Zbytek lidí bude muset makat až do smrti, nebo živořit na okraji.

Samozřejmě že u mnohých šlo o jejich volbu, neznalost, nebo naivitu na počátku. Ale právě to je to, co je motorem celého tržního hospodářství. Spotřeba a konzum. Aby byla spotřeba, musí být výroba. Aby byla výroba, musí být lidé. A nejlepší lidé – pracovníci jsou ti, kteří jsou lapeni od osidel finančních závazků. A až se začne ten ekonomický domeček hroutit, první, komu se přistřihnou příjmy, budou ti, kterým už dnes zbývá málo… A když nebudou mít dostatek peněz? Mohou si přeci půjčit! Hlavně jak to dohromady krásně vydělává… Ale komu?

Helena KOČOVÁ