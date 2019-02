Dominanty Belianských Tater Ždiarská vidla (vlevo) a Havran nad bývalou zotavovnou ROH Tatra. Ta už je dnes jen neobyvatelnou polozbořeninou.

Mezinárodní projekt Tatry Super Ski

Když se řekne lyžování v Tatrách, 90 % lidí si vybaví slavné resorty v Nízkých Tatrách, kde se jezdívají i světové poháry. Když už si lyžování někdo spojí s Vysokými Tatrami, pak spíš s klasickými disciplínami, jakkoli i sjezdové areály na Štrbském Plese (Pod Predným Soliskom) a v Tatranské Lomnici (Štart, Skalnaté pleso, Lomnické sedlo) se rok od roku zdokonalují a zejména množství atraktivních promoakcí tu roste měrou až nečekanou. V těchto Tatrách se dá ale lyžovat i jinde…

Pokud tedy budeme třeba areál Bachledové doliny (populární Bachledky) počítat k Tatrám, jakkoli geograficky už vlastně patří ke hřebeni Spišské Magury. Protože ale do Bachledky, a zároveň s ní i na zde nově otevřenou Stezku v korunách stromů, se jezdí z Tater (přes Lomnici, Matliare a Kotlinu), a protože spadá pod Ždiar, rázovitou »metropoli« Belianských Tater, Bachledka je brána jako součást tatranského pokladu.

Superskipass

Dalším z důvodů je ostatně i fakt, že se stala součástí polského (a tím už dnes vlastně mezinárodního) projektu Tatry Super Ski, což v praxi znamená hlavně to, že tu můžete jezdit na společný superskipass, který čítá dohromady 14 štací a 78 sjezdovek – spolu s polskými areály Jurgow Ski, Koziniec, GrapaSki (Czarna Góra), Kluszkowce, Palenica (Szczawnica), Mosorny Groň, největší Bialkou Tatrzaňskou (Kaniówka, Bania a Kotelnica), Witów-Ski, Suche, Polana Szymoszkowa a Harenda.

V této souvislosti je zajímavé, že, ačkoli jen tři ze zmiňovaných polských areálů leží přímo v katastru obce Zakopane, tedy největšího tatranského města vůbec, do všech je blízko, všechny jsou nějak s polskými Tatrami propojeny. I tady ale platí, že úplná jednota bohužel nehrozí.

Tak třeba součástí Tatry Super Ski není areál Na Kasprovém vrchu, srdci polských Tater, ale ani ten v okolí zakopanských skokanských můstků, což je v současnosti nejvyhledávanější místo tatranské metropole, neboť skoky na lyžích se ve 21. století nejen díky Adamu Malyszovi staly polskou národní sportovní disciplínou. Nefunguje tu tedy ani jednotný skibus, který by mezi všemi lyžařskými centry převážel sjezdového a běžkového lyžování chtivé zájemce zdarma, přičemž ani zdaleka všechny zpoplatněné soukromé »Przewozy osob« (kterých tu jezdí stovky, ne-li tisíce) by vůbec umožňovaly převoz lyží či snowboardů (o možnosti cestovat v nich v přezkáčích ani nemluvě).

Tohle ruské, pardon české obří kolo uprostřed Krupowek v Zakopaném obsluhují Češi.

Konkurence

Ještě tristnější je v tomto smyslu situace ve slovenském Ždiaru, kde kromě Bachledky najdete minimálně tři další sjezdařské areály, jež do party Tatry Super Ski nepatří. A přitom ve Ždiaru jako takovém v sezóně skibusy zdarma jezdí (většinou). Dohodu o spojení s Bachledkou má nový areál Strachan (na druhém konci obce), své vlastní (ne tak četné) skibusy má rozsáhlý areál Strednica. Úplně bokem pak zůstává pěkná (sic krátká) červenomodrá sjezdovka v Monkové dolině u někdejší odborářské zotavovny Magura. I tam se ale dostanete jinak než svým vozem či pěšmo (z centra Ždiaru u zastávky Tatra je kopec s pomou v Monkovce vzdálen 1,5 km), a to zavoláte-li si provozovateli, který většinou nemá problém pro vás dojet autem (s mírným »bakšišem« se v tomto případě samozřejmě počítá). Výhodou Monkovky je, že jezdí nonstop od devíti od rána do osmi do večera (vybaven celoplošným osvětlením). Osvětlen je i Strachan, který disponuje pěknou čtyřsedačkou a dvěma menšími pomami i několika sjezdovkami včetně snowparku a »zákeřné« dětské cesty lesem nazvané Pohádkový les. Mezi denní a večerní lyžovačkou se tady můžete projet za 10 euro na osobu i na ratraku.

Osvětlena je samozřejmě i část obrovského areálu v Bachledové dolině (mezi Ždiarem a Jezerskem), kde ovšem paradoxně také figurují dva konkurenční areály, jež si vzájemně nijak zvlášť nepomáhají… Od letošní sezony tu funguje nově kabinová lanovka (gondola) ze Ždiaru na hřeben s o rok starší Stezkou v korunách stromů.

V letní sezoně je situace o něco idyličtější, to tu totiž většinou jezdí Vláčik Maguráčik, který spojuje všechna místa rozsáhlé tradiční obce, včetně právě Monkové doliny.

I s cestovkami

Jak Ždiar s Belianskými Tatrami (hlavním turistickým chodníkem do Širokého sedla mezi Ždiarskou vidľou a hlavním hřebenem Belanek), kde začíná slavná Tatranská magistrála směřující až nad Liptovský Mikuláš pod Roháči na druhé straně tatranského oválu, tak polské Tatry se Zakopaným či Chocholowem, resp. Bukowinou Tatrzaňskou, začínají být čím dál více objevovány i českými turisty. Do polských Tater už směřují i specializované zájezdy českých cestovních kanceláří, které kombinují základní poznávací, turistickou a wellnessovou složku. Vedle Zakopaného, Kužnic, Košcieliska a Gubalowky tak obvykle navštívíte i nejbližší termály a nedaleký Krakov a Věličku, popřípadě i Osvětim.

Na obou stranách hranice si můžete objednat i horské vůdce, na Slovensku s centrálou ve Starém Smokovci, v Polsku tatrzaňscy przewodnicy wysokogórscy pochopitelně mají centrálu v Zakopaném. Ti polští mají systém placených turistických výšlapů o něco vymazlenější už proto, že tu mají legendární via ferratu v podobě smrtonosné Orlej Perci (Stezky orlů), zatímco ve slovenských Vysokých Tatrách je ta vůbec první (mezi Vodopádem Skok v Mlynickej dolině a Predným Soliskom nad Štrbským Plesem) teprve ve výstavbě.

Tak co? Zamíříte do tradičních nejmenších velehor, našemu srdci obzvlášť blízkých, protože donedávna našich, v létě či ještě teď v zimě?!

Roman JANOUCH

FOTO – autor