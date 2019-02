Výstava v galerii a. s. FUTURA »Uchovaný čas života«

Vratislav Dluhoš se narodil v Praze. Fotografie je jeho koníčkem po celý život. Jeho táta také fotografoval, měl měchový fotoaparát na svitkový film. Tehdy začal Vratislav docházet do fotokroužku v centru Prahy, a tak asi začalo jeho focení.

Začínal s Ljubitělem, což byla sovětská bakelitová dvouoká zrcadlovka na způsob Flexarety. Na přelomu století se objevily digitální fotoaparáty a to si koupil Nikon Coolpix. Nikonům zůstal věrný dodnes. Velmi mu pomohla fotografická Dílna Ondřeje Neffa, jejímž žákem byl několik semestrů. V současnosti navštěvuje fotoseminář Nadace Jedličkova ústavu vedený mnou. Do jeho zániku byl členem Fotoklubu Kbely a posledních několik let je členem 1. Českého klubu fotografů amatérů Nekázanka, který sídlí ve Kbelích. Současná výstava probíhající ve výstavní síni a. s. Futura, nazvaná Uchovaný čas života, je teprve jeho druhou samostatnou autorskou výstavou.

Domnívám, že tvorba Vratislava Dluhoše je o kvintesenci jeho nejlepších obrazových vyjádření. Ucelená Dluhošova tvorba je mimořádně pestrá tematicky, má primárně nabytou pestrou formu a míří daleko hlouběji - a odtud název výstavy. Jeho tvorba obsahuje velmi lehký schematický programový kriticismus, který prochází jako zlatá nit celou jeho tvorbou. Jsou však určitá zastavení, kde užasle rozprostírá emočně nabitý obraz plný sytého, zároveň jemně pojatého obrazu vycházejícího z těch nejelementárnějších reálií a poukazující na vnímání krásy každodenního zastavení. Ve svých reportážích vplouvá do undergroundového prostoru, chvílemi až s avanturistickým přístupem. Je však zjevné, že tímto harmonizuje současný společenský status quo, aniž by si to vlastně uvědomoval. Do své celé tvorby značně promítá i relaxační prvky, jež vycházejí z jeho vlastní potřeby. To vše je motivováno výhradně pozitivismem ve směru poznání krásy života všude v autorově okolí.

Přesto by mnozí mohli podotknout, že Vratislav Dluhoš je veden formou technicistního základu. Je to právě naopak, těží ze znalosti tohoto faktoru a své fotografické obrazy proměňuje ve vkusné, často poetické obrazové fotografie a nenechá se uzavřít do imersního prostoru, nýbrž zkoumavě poukazuje na podstatu našeho bytí. Jeho přístup je přímočarý, zkratkovitý a jeho metoda je předtím, než zmáčkne spoušť, intuitivní. V závěrečné fázi při zpracování saturuje barvy při zachování struktury vlastního obrazu.

Konečným výsledkem je tato krásná výstava s poetickým, ale trefným názvem Uchovaný čas života, již můžete zhlédnout do konce března ve výstavní síni a. s. Futura v ulici Politických vězňů 9, Praha 1, ve 2. patře.

Roman BLAŠKO

FOTO – Vratislav DLUHOŠ