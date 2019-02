Ilustrační FOTO - Haló noviny

Erdogan nezná hranic

Turecko vydalo zatykače na dalších 1112 osob, které podezírá z údajného napojení na hnutí duchovního Fethullaha Gülena, které podle turecké vlády stálo za vykonstruovaným pokusem části armády o puč v létě 2016. Informovala o tom televize CNN Türk.

Těžiště operace leží v metropoli Ankaře, ale celkem se zatýká v 76 z 81 tureckých provincií. Do naší uzávěrky bylo zadrženo 729 podezřelých, uvedla agentura AFP s odvoláním na informace prokuratury.

Agentura Anadolu uvedla, že zatýkání souvisí s podváděním při zkouškách do policejního sboru v roce 2010. Od léta 2016 se jedná o jednu z nejrozsáhlejších operací proti údajným sympatizantům Gülena, jenž byl dříve považován za druhého nejmocnějšího muže Turecka. V roce 2000 se ale uchýlil do exilu v USA. Ankara Washington zatím neúspěšně žádá jeho vydání. Gülen zapojení do údajného puče odmítá.

Turecká vláda tvrdí, že jeho příznivci se infiltrovali, často podvodně, do státních struktur - do bezpečnostních složek, soudnictví a na ministerstva - a že Gülenově organizaci Hizmet (Služba) se podařilo vytvořit stát ve státě.

Ankara pronásledování Gülenových příznivců stále zintenzivňuje. Na 160 000 lidí, včetně soudců, policistů nebo učitelů kvůli podezření z napojení na toto hnutí přišlo o práci a zhruba 77 000 lidí už skončilo za mřížemi.

Turecký ministr Hulusi Akar podle ČTK uvedl, že od (tzv.) neúspěšného puče bylo propuštěno 15 000 vojáků, včetně 150 generálů a admirálů. Úřady též převzaly kontrolu nad stovkami soukromých firem, které byly obviněny z vazeb na Gülena a jeho příznivce. V Turecku bylo od roku 2016 zakázáno na 130 médií.

Opozice a organizace bojující za lidská práva viní režim prezidenta-diktátora Recepa Tayyipa Erdogana, že údajného pokusu o puč zneužívá k pronásledování svých odpůrců. Vláda se lacině hájí tím, že jde o nezbytná bezpečnostní opatření. Hizmet v roce 2016 označila za teroristickou organizaci – ovšem tak nazývá každou, která se Erdoganově režimu dostatečně neklaní…

(rj)