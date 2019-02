Ilustrační FOTO - Haló noviny

Poslanci si schválili postihy za absence

Za neomluvenou účast na jednání pléna, výborů nebo komisí budou poslancům hrozit peněžité postihy. Sněmovna se usnesla na tom, že o srážkách z platu bude v těchto případech rozhodovat organizační výbor. Pro bylo 136 ze 170 přítomných poslanců, proti nebyl nikdo.

Finanční postihy za neomluvené absence zákonodárců předpokládá platový zákon. Dolní komora ale až nyní určila rozhodovací orgán, ustanovení se proto dosud nevyužívalo.

Zákon předpokládá, že při dvou neomluvených absencích za měsíc zákonodárce přijde o polovinu platu a paušálních náhrad za následující měsíc. Při čtyřech neomluvených absencích nedostane v dalším měsíci ani korunu.

Sněmovna usnesení přijala bez jakékoli diskuse, jednotlivé kluby se ke změně vyjadřovaly na tiskových konferencích před začátkem jednání.

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik uvítal, že o omluvách bude ve sporných případech rozhodovat organizační výbor. »Měl by vyhodnotit, jestli omluva byla podána relevantním způsobem a s relevantním obsahem, jestli se daný poslanec jenom nevymlouval a nebyl někde za Poslaneckou sněmovnou,« řekl novinářům. Aby dané opatření bylo skutečně účinné, je podle něj třeba provést také změnu zákona o jednacím řádu Sněmovny. »Aby organizačnímu výboru byly přisouzeny také potřebné pravomoci, zatím je v tomto směru nemá,« uvedl Kováčik.

Mnoho humbuku pro nic

Také podle šéfa poslanců ČSSD Jana Chvojky je přijetí usnesení jen jedním krokem. Nutná je podle něj také změna jednacího řádu. To potvrdil i předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). »Tato samotná změna ještě nezpůsobí nějaké převratné zlepšení, protože i ten výbor, který pověříme, z hlediska jednacího řádu nebude schopen zkoumat, co je omluva bez řádného důvodu. Bude omezen jen na to, zda byla omluva podána nebo ne,« uvedl. Dodal, že ve Sněmovně je návrh na změnu jednacího řádu předložen.

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek předpokládá, že organizační výbor si sestaví metodiku, na základě které bude absence posuzovat. »Aby například nedocházelo k tomu, že poslanci se budou omlouvat z důvodu nemoci, aniž nastoupí na režim nemocenské,« řekl.

Podle předsedy poslaneckého klubu Starostů a nezávislých Jana Farského se situace příliš nezmění. »Z mého pohledu jde o mnoho humbuku pro nic a realita zůstane stejná, jen budeme mít všichni možná lepší pocit z toho, že jsme zpřísnili režim, který se ale reálně fakticky vůbec nezmění,« řekl novinářům. Šéf klubu TOP 09 Miroslav Kalousek se domnívá, že změna povede k tomu, že si kluby budou víc hlídat omluvenky.

Základní měsíční plat poslance bez náhrad nyní činí 82 400 korun. K různým funkcím se ale připočítávají příplatky. Například předsedové výborů, komisí a delegací berou 115 900 korun, místopředsedové Sněmovny 157 100 korun a předseda dolní komory 221 200 korun.

(jad, ku)