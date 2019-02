Ilustrační FOTO - Haló noviny

Rybníky jen na ohlášení

Malá vodní díla a terénní úpravy sloužící k zachycování vody by mohly vznikat jen na ohlášení vodoprávnímu úřadu. Pro jejich budování by podle stavebního zákona stačil územní souhlas místo územního rozhodnutí. Počítá s tím novela stavebního zákona z pera poslanců ČSSD, ANO, KSČM a SPD.

V prvním čtení to podpořila Sněmovna. Ze strany KSČM jde o plnění dlouhodobé koncepce strany v nakládání s vodou v krajině, zadržování vody v krajině a protipovodňových opatření. »Nejsou na to třeba extrémně vysoké prostředky, ale důležité je podstatně zjednodušit vodoprávní i stavební řízení při obnově, rekonstrukci nebo stavbách malých vodních děl tak, aby celý proces netrval několik let. Tato opatření lze stihnout za pár měsíců a nevelké peníze, proto jsme se rozhodli tuto novelu spolupodat,« řekl našemu listu již při podání návrhu novely jeden z předkladatelů, místopředseda zemědělského výboru Sněmovny Pavel Kováčik.

Místopředseda zemědělského výboru Sněmovny Pavel Kováčik.

Předkladatelé chtějí usnadnit vznik opatření, která by v krajině pomáhala zachycovat vodu. Návrh vychází ze záměru, který loni v létě předložil ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Vláda se k návrhu postavila neutrálně, ovšem s výhradami. Za krok správným směrem označil předlohu zpravodaj Martin Kupka (ODS).

Navrhované opatření se má týkat terénních úprav a vodních děl s výškou hráze do 1,5 metru o rozloze do dvou hektarů. Pro terénní úpravy by navíc nemělo být nutné ani ohlášení, ani stavební povolení. Oba druhy staveb by navíc měly získat výjimku ze stavebního zákona, který uvádí, že územní souhlas je možné vydat jen v případě, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Nově by mělo podle poslaneckého návrhu platit, že stavební úřad vysloví souhlas, pokud bude mít od vodoprávního úřadu kladné stanovisko.

Postavit přehradu je podle Kováčika ušlechtilá věc. »Zadržíme vodu pro různé potřeby a účely, mj. tedy i pro její použití v krajině jako krajinotvorného prvku. Ale od úmyslu k realizaci jsou to desítky let. Zatímco postavit v zemědělské krajině malý rybníček, nebo případně obnovit ten, který tam kdysi dlouhá léta, desetiletí, možná staletí, byl a pak vymizel, trvá podstatně kratší dobu a je to účinnějším opatřením pro zadržení vody v krajině,« uvedl ve Sněmovně Kováčik.

(ku, jad)