Systém mistrovských zkoušek

Ministerstvo školství připravuje pilotní projekt, ve kterém by chtělo otestovat možné zavedení mistrovské zkoušky pro absolventy učebních oborů s výučním listem. Na záměru pracuje čtvrtým rokem.

Dle současného návrhu by se ke zkoušce mohli hlásit lidé po pěti letech praxe v daném oboru. Kdy by mohla být zkouška zavedena, úřad nesdělil. Mistrovská zkouška by podle ministerstva měla být součástí systému dalšího vzdělávání.

S detaily a svým postojem k možnému zavedení mistrovské zkoušky chce ministr školství Robert Plaga seznámit nejdříve premiéra Andreje Babiše (oba ANO). Jednat by o tom měli v pondělí za přítomnosti ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové (za ANO), ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD) a zástupců podnikatelů a krajů.

Úřad připravuje koncept zkoušek od roku 2015/2016. V listopadu 2017 začal resort s Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV) pracovat na projektu, který je naplánován do října 2021, a jdou na něj peníze z EU. Prostřednictvím Hospodářské komory, Agrární komory a Svazu průmyslu a dopravy se do přípravy zkoušek zapojily i různé cechy a profesní sdružení.

»Předmětem tohoto projektfvču je navržení a rozpracování všech prvků potřebných k plošnému zavedení mistrovské zkoušky a nastavení všech k tomu potřebných procesů (kvalifikační a hodnoticí standardy mistrovských kvalifikací, učební dokumenty, metodika tvorby a podobně),« uvedlo ministerstvo.

O mistrovských zkouškách se začalo mluvit více loni na jaře v souvislosti s plánem Plagy upravit současné nastavení státních maturit, které kritizuje řada učitelů i dalších odborníků na vzdělávání. Poukazují na to, že přibývá maturantů, kteří u zkoušek neuspějí. Podle některých odborníků není maturita potřebná na všech typech škol. Část z nich se domnívá, že by na učilištích byla vhodnější mistrovská zkouška. Konkrétní návrh změn v maturitách chce ministr předložit do meziresortního připomínkového řízení do konce února.

