EU po nás požaduje novelu vyhlášky, která ale v praxi vůbec nic nezmění

S rozhodnutím EU o konci značení řecký jogurt v české legislativě se nedá nic dělat, České republice by jinak hrozilo soudní řízení.

Prohlásil to předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček. S koncem značení řecký jogurt a jogurt řeckého typu počítá ministerstvo zemědělství v novele vyhlášky, kterou poslalo do meziresortního připomínkového řízení. Praktický dopad vyškrtnutí ustanovení je nejasný, podle Kopáčka jej budou výrobci moci dál vyrábět a pojmenovávat řeckým jogurtem, nebudou už mít ale oporu v legislativě.

»Bohužel prostě je to víceméně rozhodnutí EU na základě protestu Řecka, abychom to nedělali. Ten výrobek se bude i nadále vyrábět - bude to jogurt a bude se jmenovat ‚řecký jogurt‘,« řekl Kopáček.

Pokud vyhláška projde meziresortním řízením, měla by začít platit od září. »Neřešením problému hrozí velmi reálné nebezpečí odvetných opatření ze strany orgánů Evropské unie z důvodu nedokončení harmonizace potravinového práva EU, tj. zahájení řízení ze strany Evropské komise proti České republice,« uvedlo ministerstvo v důvodové zprávě.

Podle Kopáčka jsou v ČR dva výrobci řeckého jogurtu - Polabské mlékárny a Bohušovická mlékárna, jogurt řeckého typu pak vyrábí Mlékárna Kunín. Do ČR se dovážejí také jogurty z Německa pojmenované jako řecké, ale pouze na základě ornamentů na obalu, nikoliv techniky výroby.

Na řádný řecký jogurt je podle Kopáčka nutné odstředit z mléka syrovátku a mléčnou složkou zkoncentrovat. Na kilogram běžného jogurtu se podle něj potřebuje kilogram mléka, na výrobu řeckého tři. Do jogurtů řeckého typu jsou pak bílkoviny přidávané. Kopáček dodal, že sami Řekové tuto výrobu za »řecký jogurt« ani neoznačují, říkají jí straggisto.

