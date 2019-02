Ilustrační FOTO - Haló noviny

Ťokovy dny jsou sečteny? A co Petříček?

Jsou dny ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) sečteny? Podle serveru Seznam Zprávy to tak je. Premiér Andrej Babiš se údajně již sešel s nástupcem: současným generálním ředitelem Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Jiřím Svobodou.

»Premiér Andrej Babiš, jak Seznamu potvrdily dobře informované zdroje, při hledání možného Ťokova nástupce oslovil i současného generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Jiřího Svobodu. Podle jednoho z těchto zdrojů dostal Svoboda nabídku od Babiše již před čtyřmi týdny,« uvedl server Seznam Zprávy.

Média již Svobodu oslovila a ten nabídku od premiéra nepopřel, pouze nechtěl nic komentovat. To naznačuje, že jednání jsou v horké fázi. I kdyby Svoboda odmítl, naznačuje to, že premiér intenzivně hledá Ťokova nástupce, ačkoli to dosud popírá. Server Neovlivní.cz nedávno napsal, že uvažovanými Ťokovými nástupci jsou též bývalý manažer firmy Skanska a někdejší náměstek generálního ředitele Českých drah Milan Matzenauer a ředitel Drážního úřadu a někdejší šéf Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Jiří Kolář.

Babiš stále říká, že nyní není žádná personální změna ve vládě na stole. Také Ťok reagoval na spekulace tvrzením, že mu sám premiér neřekl, že by s ním nepočítal. »Když jsem se ho ptal otevřeně na výměnu, tak neřekl, že by chtěl něco takového dělat,« řekl Ťok, který věří, že útoky na něj a spekulace o jeho odvolání jsou koloritem, který bude provázet celou dobu existence vlády.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip kritizuje Ťoka dlouhodobě. Naposledy kvůli prosincovému kolapsu na opravovaném úseku dálnice D1 na Vysočině. Své výhrady sdělil Filip již i prezidentovi republiky Miloši Zemanovi. Pochopení u něj však nenašel. »Na pana Ťoka má prezident jiný názor než já,« řekl Filip novinářům po schůzce v Lánech. To Zeman potvrdil i ve svém pravidelném pořadu Týden s prezidentem. Časté střídání ministrů dopravy protahuje podle něj výstavbu silnic a dálnic. »Takže si myslím, že je ještě potřeba dát mu určitou šanci,« řekl prezident k Ťokovi na TV Barrandov. Kvůli problémům kolem výstavby a úklidu dálnic se vyslovil pro odchod generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Kroupy. »Tam milosrdenství nepřichází v úvahu. Nevyhodíme-li některé svoje podřízené, budeme vyhozeni sami,« řekl Zeman na Ťokovu adresu.

KSČM je rovněž nespokojena s prací ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Nelíbil se jí jeho postoj k rusko-ukrajinskému konfliktu v Azovském moři a k novému ukrajinskému zákonu, který rozšiřuje řady ukrajinských válečných veteránů o někdejší banderovce. S tím vyjádřil na jednání s Filipem souhlas i Zeman. Ten považuje Petříčkovo opomenutí se distancovat od oslavování banderovců za chybu. »Měl říci ukrajinským politikům to, co nedávno jeho polský kolega: s banderovci do Evropské unie nevstoupíte,« uvedl Zeman.

Komunistům se nelíbí ani Petříčkův postoj k dění ve Venezuele, v tom se ale neshodnou ani se Zemanem. Problémem případných debat o personální změně na postu ministra zahraničí ovšem je, že Petříček je nominován sociální demokracií, kdežto smlouva o toleranci vládě je uzavřena mezi KSČM a hnutím ANO.

O personálních problémech vlády a případném vypovězení smlouvy o toleranci může jednat zítřejší Výkonný výbor ÚV KSČM. Že se může o těchto otázkách jednat, naznačil nedávno místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič. »Jestliže ministr Petříček zůstane a bude pokračovat zahraniční politika tak, jak pokračuje nyní, tak to pro nás bude velký problém a budeme zvažovat další podporu této vládě,« řekl Grospič.

KSČM se v toleranční smlouvě zavázala, že nevyvolá hlasování o nedůvěře vládě. Pokud by ho ale inicioval někdo jiný, nemusí podle dokumentu kabinet povinně podpořit. A také může dohodu zrušit.

Vypovězení toleranční smlouvy je nejzazší možnost

Otázky Haló novin pro předsedu sněmovního klubu KSČM Pavla Kováčika

Zítra proběhne jednání Výkonného výboru ÚV KSČM. Bude se na něm jednat i o požadavcích na výměnu ministrů, s jejichž prací KSČM není spokojena?

Jednání výboru bude pravidelné a standardní. Jedním z bodů jednání je také informace z Poslanecké sněmovny. V rámci tohoto bodu může zaznít požadavek, abychom se blíže zabývali otázkou personálního obsazení vlády. Mechanismus jednání o těchto věcech je daný v dohodě, kterou s vládním hnutím ANO máme a které se někdy říká toleranční smlouva. Tam se píše, že se pravidelně budeme scházet a vyhodnocovat. Myslím, že přichází ten čas, kdy je vyhodnocovat potřeba, a podle mého soudu bude požadavek takového vyhodnocovacího jednání i výsledkem pátečního jednání výkonného výboru. Věřím, že to jednání s Andrejem Babišem brzy proběhne a že na něm budeme probírat nejen otázky personální, ale i další body naší dohody. Do té doby panu premiérovi nebudeme nic vzkazovat přes média. Nicméně není žádným tajemstvím, že máme dlouhodobé připomínky k práci ministra dopravy Ťoka a ministra zahraničí Petříčka.

Jste příznivcem vypovězení smlouvy o toleranci?

Jsem jedním z těch, kteří se vyjednávání s hnutím ANO o toleranci vládě účastnili od začátku. Ta dohoda se vyjednávala složitě, obsahuje celou řadu programových bodů, a dříve, než bychom ji vypověděli, museli bychom věc posoudit komplexně. Nechci jít na jednání s premiérem s pohrůžkou: Chceme smlouvu vypovědět. Existuje celá škála možných výsledků takového jednání. Můžeme dojít k dohadovacímu řízení, může dojít k doplnění smlouvy, zkrátka možností je daleko víc než prosté vypovězení smlouvy, které považuji za nejzazší možnost. Osobně si nemyslím, že bychom k té nejzazší možnosti došli. My do vlády přece nešli právě proto, že máme naprosto rozdílné názory než vládní strany v obranné a zahraniční politice. Tento rozpor jsme znali od začátku. Vládu jsme přesto tolerovali, protože jsme k tomu měli důvod: programové požadavky, které vláda slíbila plnit, a které se, nutno říci, také průběžně plní.

Jak tedy o personálních otázkách s premiérem jednat, když se o nich v toleranční smlouvě nehovoří?

Určitě nebudeme dávat žádná ultimáta. Toleranční smlouva nám ale umožňuje vyslovit názor. Podmínky tolerance jsou, pravda, programové, a nikoli personální, to však neznamená, že nemůžeme říkat svůj názor. Že nebudeme upozorňovat na chyby či neschopnost jednotlivých ministrů a že nebudeme kritizovat věci, které jsou v zásadním rozporu s naším programem. Je to pan premiér, který rozhoduje, kdo bude ve vládě, ale chceme, aby slyšel náš názor, aby si ho vyhodnotil a aby vnímal, že naše tolerance má své hranice.

Jan STERN