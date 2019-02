Jde nám o Evropu pro všechny

Jak jsme se dozvěděli z tisku, europoslanec a bývalý senátor Jaromír Štětina se poté, co se rozešel s vedením TOP 09, rozhodl založit hnutí, které by ho opět nasměřovalo do Evropského parlamentu. Má už prý dokonce na kandidátce další známé osobnosti. Jména jsme se zatím nedozvěděli. On sám prošel nejen několika stranami, ale od »socialistického novináře« milovaného ruskými námořníky, kteří mu před jeho dům v Praze na své náklady dopravili kotvu, která je zde dodnes, se dopracoval až k úhlavnímu pravicově zaměřenému nepříteli Ruska. Proto od něho můžeme očekávat ledasco.

Chápu, že panu Štětinovi se nechce opustit finančně zajímavé místo, a když zjistil, že nový předseda TOP 09 Jiří Pospíšil nemá už o spolupráci s ním zájmem, musel se cítit velmi dotčen. Že by ho na kandidátku dali jiní, například Piráti nebo Starostové, zřejmě nepřichází v úvahu. Asi také postřehli, co za člověka je Jaromír Štětina.

Inspirace panem doktorem Hilšerem, kterému do Senátu pomohla účelově vytvořená strana, jejímž se stal zároveň předsedou, byla zřejmá. Jen nevím, zda mimo hlavní město jsou lidé k takovým stranám tak vstřícní. My mimo Prahu přece jen uvažujeme poněkud jinak. Stejný nápad jako pan Štětina dostal i majitel Televize Barrandov Jaromír Soukup. Jeho politické show se tak ukázaly jako účelové a jsem přesvědčena, že kdyby se přece jen dostal kamkoli, tak po svém zvolení splyne v jedné řadě s ostatní pravicí. Nepochybuji o tom, že o europoslanecké křeslo budou mít zájem i další nově se rodící pravicové subjekty, jejichž cílem je ovládnout Evropu a jejich protagonisté mají jediný cíl: mít se dobře. Proto bychom měli udělat vše, abychom je svými hlasy zastavili a přesvědčili svá okolí, že cestou, jak takové subjekty zastavit, je volit mladou nadějnou kandidátku KSČM.

Alena NOHAVOVÁ, předsedkyně KV KSČM Jihočeského kraje