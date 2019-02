Něco málo, co se nevešlo

Omlouvám se všem, kteří dnes čekali něco mezinárodního. Myslím, že bude ještě hodně věcí na globálním poli potřeba probrat. Nicméně se ještě vrátím ke své reportáži o lidech bez domova s názvem »Alej žebrání, nicoty a nihilismu…«

Když jsem to totiž dopisoval, odskočil jsem si nafotit tyto lidi na pražské hlavní nádraží a nebyl to ani nijak velký problém. Ale zápach jsem cítil ještě celý víkend. Byl specifický, ale přesto známý například z tramvají. Bylo ten den mínus pět a člověk, kterého jsem našel 20 metrů vzdušnou čarou od rohu nádraží v této zimě s ovázanou omrzlou nohou s bércovým vředem, na mě zamával. Něco strašného. O těchto lidech se říká, že si za to mohou sami, že takto chtějí žít a také že si nic jiného nezaslouží, kdyby prý chtěli a našli si práci, nebyli by na ulici bez střechy a bez domova. To je pro mne už vrchol cynismu.

Tito lidé potřebují pomoc, ale co je to pár drobných, nějaká stará deka a k tomu je nechat osprchovat? Pomoc musí přijít ze všech stran a na všech úrovních. Tito lidé se narodili v naší české zemi. Učili se zde číst, psát a taky někdy na začátku práci měli. Nějakým způsobem státu prospěli a stát jim neposkytne lékařskou pomoc, jen v ohrožení života, a to je dle mého krutý alibismus. Protože potřebují léky na cukrovku, na tlak a na další nemoci. Resocializace by s prevencí stály tento stát příliš moc peněz a o tyto peníze by přišli ti, co si za ně staví, nebo chtějí stavět nějaké úřednické rezidenční čtvrti.

Vždy si vzpomenu na zprávu poválečné vlády, kdy po dvou a půl letech vyřešili komunisté tolik sociálních problémů, co nedokázala vláda za celou existenci první republiky. Musela totiž dát bydlení lidem, kteří přišli z koncentráku, a lidem, co přišli o střechu nad hlavou bombardováním, a zároveň těm, co byli prostě venku na ulici.

Chci tím říci, že pokud je politická vůle, lze vše. Dovedu si představit, že by vláda nastartovala tyto procesy k odstranění bezdomovectví. Ale nedovedu si to představit v době současného kapitalismu. Jedinou nadějí jsou komunisté, kteří musí jít socialistickou cestou.

Roman BLAŠKO