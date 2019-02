Marcela Hrdličková (se zvednutou rukou) získala vyznamenání Křišťálovou vlaštovku.

Koncert Děti dětem byl zase bomba

A nejenže to byl opět – již po dvaadvacáté – krásný večer, během něhož se hlavně bavily děti všeho věku, ale také večer žen. Nevěříte? Podívejte se na připojené fotografie. Čím to je, že jsou na nich jenom ženy a děvčata? Asi proto, že jsou aktivní!

»Vezmeme sál plný dětí a jejich vedoucích, přidáme několik významných hostů, postupně na ně necháme působit hudební a taneční vystoupení soutěžících Pionýrského Sedmikvítku proložené předáváním prestižních putovních pohárů. V průběhu zhruba tří hodin narůstá nadšení a vzniká pořádně jiskrná atmosféra. Že tenhle vzorec pionýrské chemie spolehlivě funguje a žádný výbuch při něm nehrozí, dokázal už podvaadvacáté koncert Děti dětem, který v sobotu 2. února uspořádal Pionýr (spolek dětí, mládeže a dospělých) ve spolupráci s Nadací Dětem 3. tisíciletí v Kongresovém centru Praha,« napsali nám velmi poeticky organizátoři a organizátorky z Pionýra a pokračovali: »Aby výsledná sloučenina byla co nejrůznorodější, pódiem vířily zářivé taneční kostýmy doprovázené moderní hudbou například při vystoupeních taneční školy Aneri nebo souboru Happydance, střídaly je klidnější písničky třeba v podání dívčí skupiny Andromeda i rockové pecky kapely Out of Nowhere, na lidovou notu zahrál valašský soubor Malá Rusava nebo droboučké duo Jenda Vilánek a Lucka Zdeňková, kterým publikum věnovalo potlesk jako skutečným superhvězdám. Na závěr celou směs přivedlo téměř k varu společné zpívání, kterému z pódia veleli zpěvák Karel Smeykal a zpěvačky Neroli a Zuzka Sakařová, zatímco plný sál jim dělal impozantní sbor. To byly chvilky, na které jistě nezapomene vůbec nikdo z přítomných.«

A které ženy se tam tedy na pódiu míhaly, kromě již zmíněných mladých zpěvaček a tanečnic? Mezi hosty zavítala ministryně financí Alena Schillerová, která se ujala spolu s první místopředsedkyní Pionýra Darinou Zdráhalovou a prezidentem Nadace Dětem 3. tisíciletí Michalem Pokorným předávání Putovních pohárů předsedy vlády ČR. Novými držiteli tohoto tradičního ocenění jsou Folklórní soubor Malá Rusava z Bystřice pod Hostýnem (Folklórní tanec), Pionýrská skupina Nepomuk (Výtvarné činnosti), Dům dětí a mládeže Český Krumlov (Dětská Porta), Pionýrská skupina Čestice Podlesáci (Melodie) a Středisko volného času TYMY Holešov (Tanec).

To ale nebylo všechno, ministryně se zapojila i do udělení nejvyššího pionýrského vyznamenání – Křišťálové vlaštovky, kterou získala celoživotní pionýrská nadšenkyně Marcela Hrdličková z Chropyně. Takže ženy vévodily mezi účinkujícími, oceněnými i oceňujícími a mezi hosty.

(za)

FOTO – Pionýr