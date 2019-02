Ilustrační FOTO - Haló noviny

Osmý pokus konečně vyšel!

Sněmovna po půl roce dokončila první čtení vládní novely zákona o evidenci tržeb. Projednávání začalo loni v září. Předloha se tak posunula, nyní ji bude projednávat především rozpočtový výbor a poté ve druhém čtení poslanci na plénu.

Návrh novely však musel hned v úvodním kole projednávání nejdříve odolat návrhu na vrácení k přepracování (Vojtěch Munzar z ODS) a na zamítnutí (Pirát Mikuláš Ferjenčík). V obou případech tyto požadavky podpořili zástupci ODS, Pirátů, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Jejich hlasy však proti vládním poslancům ANO a ČSSD podpořeným komunisty nestačily. Komunisté však bez výhrad k předloze nejsou. »Nikdy jsme se netajili názorem, že EET je dobrá myšlenka, ale horší provedení. A teď se napravuje i to provedení. Budeme se snažit vládou předloženou materii upravit tak, aby vyhovovala velmi dobře těm poctivým,« zdůraznil předseda klubu KSČM Pavel Kováčik.

Rozpravu opakovaně provázely rozsáhlé kritické projevy se stále stejnými argumenty zejména pravicové opozice. Některé opoziční strany si kvůli tomu vysloužily kritiku za obstrukce. »EET je nástroj, kterým se stávají podnikatelé automaticky podezřelými,« řekl Jan Skopeček (ODS). »Je to prostě kanon na vrabce, drahý, velmi málo účinný,« prohlásil Miroslav Kalousek (TOP 09). Ve druhém čtení chce předložit návrh na zrušení celého zákona o EET. »Tento zákon ničí drobné živnostníky, drobné podnikatele, dokonce střední firmy, nahrává nadnárodním koncernům,« tvrdí Radim Fiala (SPD). Přínosy EET zpochybnil Mikuláš Ferjenčík (Piráti), podle kterého je vláda nadhodnocuje, a další dvě vlny, které novela přináší, podle něj nebudou mít žádný přínos. Kontrolovat dodržování evidence tržeb například u malíře pokojů nebo instalatéra podle něj nebude možné. Je přesvědčen o tom, že třetí a čtvrtá vlna dopadne nejhůře právě na poctivé živnostníky.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Vlastimilu Válkovi (TOP 09) dělá vrásky na čele chování poslanců KSČM. »Chápu, že Agrofert pomocí svého politického nástroje hnutí ANO likviduje drobnou konkurenci pomocí EET tak, aby se tedy mohl postupně šířit i do těchto oblastí. Co ale nechápu, že ti, kteří vždycky tvrdili, že chrání dělníky a že chrání drobné živnostníky, tzn. komunisti, toto podporují.«

Reakce Pavla Kováčika na sebe nenechala dlouho čekat. »Co se týká oné dojemné starosti pana profesora Válka o komunistickou stranu a její směřování, nechť tu starost nechá skutečně na nás, my si poradit umíme. Máme připravené pozměňovací návrhy směrem k drobným živnostníkům, například k prodejcům vánočních kaprů atd. Ale to především musí být ten zákon v prvním čtení schválen, aby bylo k čemu pozměňovací návrhy dávat,« sdělil.

Dejte novele šanci!

Novela zákona o EET reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu a rozšiřuje evidenci na další odvětví, která jí dosud nepodléhala - půjde třeba o služby řemeslníků. Části podnikatelů má usnadnit evidování tržeb tak, aby to mohli dělat bez připojení k internetu. Do desetiprocentní sazby DPH přesouvá například stravovací služby, úklidové práce, domácí pečovatelské služby, vodné a stočné nebo prodej řezaných květin.

»Mám podrobnou analýzu a jsem připravena o ní debatovat na odborných výborech,« reagovala ministryně financí Alena Schillerová (ANO). »Žádný nárůst počtu úředníků nebude,« ujistila. Sdělila, že pro kontrolní činnost EET již stát nabral 300 úředníků do Finanční správy a 100 úředníků do Celní správy. Uvedla také, že pokuty při kontrolách EET padly u třetiny pochybení, zatímco dvě třetiny se vyřešily napomenutím a domluvou na místě. Citlivý přístup, po kterém se volá, tu podle Schillerové je. Ministryně zopakovala, že Ústavní soud nezrušil třetí a čtvrtou vlnu. »Dal prostor, rozmyslet si výjimky. Zrušil pouze nařízení vlády,« zdůraznila.

S poslanci se ministryně podělila o zážitek starý tři týdny. Na akci SAMOŠKA v Olomouci byla, když se zavádělo EET, a nyní po dvou letech. Sedělo tam 400 zástupců maloobchodních prodejen, kteří všichni už mají téměř rok EET. »Moderátor se jich spontánně zeptal - kdo je proti EET? Zvedlo se pět rukou. Pak se ptal - komu je to jedno? Zvedly se asi čtyři. Kdo podporuje EET? Zvedl se zbytek. Maloobchodní prodejci, kteří mají EET, zvedli ruku, že podporují EET, ale současně na mě volali - ale pro všechny, prosím. Pro všechny… Takže dejte šanci této novele,« apelovala na poslance ministryně.

EET se má rozšířit třeba i na farmářské trhy

Schillerová na dotaz novinářů, kdy by třetí a čtvrtá vlna EET mohly vejít v platnost, odpověděla, že podle jejího odhadu nejdříve na podzim s účinností na sklonku roku. Na dotaz, kolik by třetí a čtvrtá vlna EET přinesly do státní pokladny, ministryně řekla, že původní ekonomický odhad, když se zákon dával do Sněmovny, pro všechny čtyři vlny počítal s 18 miliardami, což pořád platí. Na konci ledna ministryně uvedla, že EET v roce 2018 do veřejných rozpočtů přinesla 12,3 mld. Kč.

Lidovci chtějí předložit pozměňovací návrhy, které z EET vyjmou živnostníky s obratem do jednoho milionu korun, oznámil předseda jejich klubu Jan Bartošek. Stejný úmysl avizovali poslanci Starostů.

Norma také řeší náběh třetí a čtvrté vlny EET, jejichž start odložilo rozhodnutí Ústavního soudu. Prvního dne sedmého měsíce od nabytí účinnosti novely se má evidence tržeb rozšířit i na obory, které jí dosud nepodléhaly. Třetí vlna EET se měla od loňského března týkat stánkového prodeje občerstvení bez stolů a židlí, farmářských trhů, dále služeb účetních, advokátů či lékařů. Od loňského června se do systému měli zapojit vybraní řemeslníci.

Podnikatelé, kteří nejsou plátci DPH, mají nejvýše dva zaměstnance a budou mít hotovostní tržby během 12 měsíců do 200 000 Kč, by mohli začít evidovat tržby bez připojení k internetu. Další podmínkou bude to, že ani jejich očekávané hotovostní tržby by během následujících 12 měsíců neměly překročit uvedenou hranici. Budou muset ovšem využívat papírové účtenky poskytnuté ministerstvem financí a čtvrtletně posílat finanční správě údaje o tržbách. Někteří poslanci však zvolenou hranici 200 tisíc považují za příliš nízkou a budou ji chtít zvýšit.

(ku, jad)