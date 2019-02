Ilustrační FOTO - Haló noviny

Sněmovna podpořila rozšíření pravomocí NKÚ

Kontrolní pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) by se mohly rozšířit na obce, kraje nebo vysoké školy. Počítá s tím pirátská novela Ústavy a prováděcí novela zákona o NKÚ, které Sněmovna podpořila v úvodním kole projednávání. Už v úterý poslanci podpořili také obdobnou vládní novelu zákona o NKÚ.

Všechny tři předlohy odolaly návrhu na zamítnutí, který vznesl Martin Kupka (ODS). Vadilo mu například, že návrh neruší existující kontroly a neřeší, jak systém kontrol zefektivnit. Také další poslanci vyjadřovali obavy z toho, že obce budou vystaveny dalším kontrolám a přinese jim to jen zátěž. Ivan Adamec (ODS) řekl, že by byl nerad, kdyby se kontroly NKÚ projevily v obcích jako součást politického boje opozice proti koalici. Místopředseda výboru pro evropské záležitosti Jiří Valenta (KSČM) se většího počtu kontrol neobává. »Já bych tady netvrdil, že NKÚ je náš společný nepřítel, jak tady někteří z nás tvrdí. Vůbec ne. NKÚ je přece nezávislý orgán, který by neměl ani z titulu svých povinností zatěžovat obce. A já si myslím, že při racionálním přístupu z jeho strany k tomu ani docházet nebude,« uvedl. »Určitě nechceme, aby se kontrola NKÚ stala strašákem,« ujistil již při předchozím projednávání předseda sněmovního kontrolního výboru a zpravodaj k návrhům Roman Kubíček (ANO).

Poslanci KSČM nepodpořili zamítnutí ani jednoho z předložených návrhů. »Jsme pro to, aby předlohy postoupily do dalšího projednávání. Rozšíření pravomocí NKÚ dlouhodobě podporujeme, KSČM to má ve svém volebním programu,« řekla našemu listu členka kontrolního výboru Sněmovny Květa Matušovská (KSČM).

NKÚ bude moct i do ČT a ČRo

Vláda v návrhu vyšla ze svého programového prohlášení, kde slibuje prosazovat rozšíření působnosti NKÚ na územní samosprávné celky a veřejně vlastněné obchodní společnosti.

NKÚ nyní kontroluje hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Kontrolu hospodaření jiných subjektů než státu, tedy i obcí a krajů, může podniknout jen v případě, kdy subjekty hospodaří se státním majetkem.

Podle vládou navržené formulace by úřad mohl vedle hospodaření státu kontrolovat i nakládání s »dalšími veřejnými prostředky a s prostředky poskytnutými z veřejných rozpočtů« - tedy i u územních samosprávných celků, s výjimkou obcí, kde obecní úřad nevykonává rozšířenou působnost. Piráti ve své novele navrhují, aby NKÚ mohl kontrolovat statutární města. Vládní i pirátský návrh počítají s tím, že by úřad směl kontrolovat i Českou televizi a Český rozhlas.

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) v reakci na obavy některých poslanců, hlavně z řad ODS, uvedl, že podle vládního návrhu by NKÚ kontroloval v krajích nebo obcích s rozšířenou působností a dalších stanovených institucích pouze soulad jejich hospodaření s právními předpisy. Poukázal přitom na novelizovaný paragraf zákona o obcích, podle kterého není v rozporu s principem hospodárnosti takové jednání, které sleduje důležitý zájem obce a je řádně odůvodněno.

Pokus o rozšíření působnosti NKÚ naposledy narazil v květnu 2016 v Senátu. Senátoři kritizovali, že kontroly by se týkaly také obecních samospráv, a upozorňovali na duplicity kontrol, kterým už obce podléhají na základě jiných právních předpisů.

Předlohami se nyní budou zabývat sněmovní výbory.

(jad, ku)